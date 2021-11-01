افتتاح «المعرض الخيري الرابع للملابس والمشغولات» في جامعة حلوان

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قام الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة بافتتاح «المعرض الخيري الرابع للملابس والمشغولات» تحت شعار «قدم خيرك.. تنفع غيرك» وإيمانا بالمشاركة المجتمعية وضرورة الترابط بين منتسبي جامعة حلوان والذي أقيم تحت إشراف وبحضور الدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة، وعدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.

وخلال افتتاح فعاليات المعرض أكد الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة دور المعارض في تدعيم روابط التكافل الاجتماعي بين كافة منتسبي الجامعة لتعزيز الانتماء حتى يشعر جميع منتسبي الجامعة بأنهم كيان واحد مترابط، وأوضح أن معرض كلية الصيدلة الذي ينظمه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية يعزز روح الانتماء ويعرض منتجات بجودة عالية وأسعار رمزية من ملابس وأحذية ومنتجات جلدية وغيرها.

وأوضح الدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة أن المعرض يحتوي على ملابس جديدة بجودة عالية تعرض بأسعار مخفضة، وتلبي المعارض السنوية التي تقيمها الكلية بعضًا من إحتياجات الطلاب في ظل الدور المجتمعي للجامعة التي تسعي لتقديم كافة سبل الدعم والرعاية الاجتماعية لأبنائها، لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم وسد احتياجات الطلاب والعاملين بالجامعة.

وأوضحت الدكتورة سحر عبدالمحسن المشرف على تنظيم المعرض أن المعرض يضم ملابس جديدة بأسعار رمزية حيث يضم المعرض عدد كبير من الملابس لتعزيز روح الانتماء ونشر ثقافة التكافل في المجتمع الجامعى، وانطلاقا من المسؤولية الاجتماعية التي تتبناها الجامعة لدى منتسبيها، وتقديم منتجات بجودة عالية وأسعار رمزية من ملابس وأحذية ومنتجات جلدية وغيرها.