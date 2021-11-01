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استمرار حملات التطهير بمقار الجهات الخدمية بالقصير

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استمرار حملات التطهير بمقار الجهات الخدمية بالقصير استمرار حملات التطهير بمقار الجهات الخدمية بالقصير

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واصلت الإدارة البيطرية بالقصير، بالبحر الأحمر حملات التطهير الموسعة بمقار الجهات الخدمية، حفاظا على سلامة العاملين والمواطنين، وفى ضوء القيام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة جائحة المستجد، حيث تم الانتهاء من تعقيم المكاتب ومنافذ تأدية الخدمات بفروع هيئة البريد ومصلحة الضرائب العامة والعقارية ومكاتب والشؤون الاجتماعية.

ووحه اللواء أشرف البيه رئيس مدينة القصير، بتكثيف أعمال التطهير والتعقيم بكافة أنحاء المدينة، ومتابعة أعمال القطاعات الخدمية بصفة مستمرة، والتأكيد على عدم دخول الموظفين والجمهور إلى القطاعات الخدمية إلا بعد الحصول على اللقاح المعتمد من وزارة الصحة.

المصرى اليوم

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