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محمد صبحي ضيف شرف معرض الشارقة الدولي الـ 40 للكتاب

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محمد صبحي ضيف شرف معرض الشارقة الدولي الـ 40 للكتاب محمد صبحي ضيف شرف معرض الشارقة الدولي الـ 40 للكتاب

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يتوجه النجم الكبير محمد صبحي، الأسبوع المقبل، إلى الإمارات، وذلك لحضور فعاليات الدورة الـ 40 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب، كضيف شرف، ولتكريمه وحضور ندوة ضمن فعاليات المعرض.

وتفتتح الدورة الأربعين من معرض الشارقة الدولي للكتاب أبوابها بداية من يوم 3 حتى 13 نوفمبر الجاري، حيث يستضيف المعرض نخبة من الكتاب من حاصدي كبرى الجوائز الأدبية، ومؤلفي أشهر الأعمال الدرامية، وأصحاب الإنجازات المعرفية البارزة، في سلسلة جلسات حوارية.

ويقدم «صبحي» عروض مسرحيته الجديدة «نجوم الظهر» أيام 4 و5 و6 نوفمبر قبل التوجه للإمارات، وبعد عودته يستأنف عروضه مرة أخرى.

«نجوم الظهر» كتبها ويقوم ببطولتها وإخراجها النجم محمد صبحي بمشاركة الكاتب أيمن فتيحة وديكور محمد الغرباوى، وتصميم أزياء مريام عدلي، والأغاني كتبها الشاعر عبدالله حسن ولحنها ووزعها الملحن شريف حمدان، ويشارك في البطولة أعضاء فرقة «استديو الممثل» وهم: سميرة عبدالعزيز وجيهان قمري وعبدالرحيم حسن وندى ماهر وميرنا زكري وكمال عطية ورحاب حسين وحمدي السيد وداليا حسن ومحمد سعيد ومايكل وليم ومحمد شوقي طنطاوي ومحمد يوسف ومصطفى يوسف ومنة طارق وانجيلكا وليلي فوزي ووليد هاني ومحمود أبوهيبة.

العرض يقدم 12 موهبة جديدة يدفع بهم محمد صبحي للساحة الفنية ويضمهم لفرقته «استديو الممثل» ليشاركوه البطولة ويقف بعضهم أمامه للمرة الأولى على خشبة المسرح في أدوار مميزة ويقدمهم بشكل شامل ليظهر خلال العرض مهارات الممثل والمطرب والعازف على المسرح بشكل حي ويتناول العمل موضوعات تخص المواطن المصري وهمومه ومشاكله بشكل كوميدي راق.

المصرى اليوم

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