أخبار عاجلة

الاعتداء على سائق توصيل بادوات حادة في مرج الحمام -
"الزكاة والضريبة والجمارك" تطلق الرحلة التعليمية للاستيراد الجوي والبري والبحري -
"ملكية العلا" تعتزم التركيز على قطاع العمارة في أسبوع دبي للتصميم -
في لافتة إنسانية.. شيخ الأزهر والبابا تواضروس يحتفيان بأربع شخصيات أسهموا في كتابة أحداث تاريخية ووطنية..صور -
مسئولو"الإسكان" يتفقدون ١٧٧٦٠ وحدة سكنية بمشروع سكن مصر بمدينة القاهرة الجديدة -
فرستابن يقتنص سباق المكسيك ويبتعد بالصدارة -
الجيش الإسرائيلي يطور تطبيقًا لتشخيص وجوه الفلسطينيين -
محمد عادل يكشف لماذا لم يطرد زيزو وطارق حامد في مباراة القمة؟ -
انضمام حجازي وريان للتدريبات الصباحية للمنتخب -
كشفهم جاسوسُهم.. "العليا الأمريكية" تنظر قضية رفعها مسلمون حول مراقبة "إف بي آي" للمساجد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"فلكية جدة": عطارد قرب السماك الأعزل في سماء الوطن العربي.. الثلاثاء

Print
"فلكية جدة": عطارد قرب السماك الأعزل في سماء الوطن العربي.. الثلاثاء "فلكية جدة": عطارد قرب السماك الأعزل في سماء الوطن العربي.. الثلاثاء
يفضّل الاستعانة بالمنظار لتحديد الموقع.. ورؤيته ممكنة بالعين المجردة

أفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة بأنه سيرصد بسماء والوطن العربي قبل شروق الشمس صبيحة يوم الثلاثاء 02 نوفمبر 2021 كوكب عطارد بالقرب من نجم السماك الأعزل ألمع نجم في كوكبة العذراء باتجاه الأفق الجنوبي الشرقي ويفصل بينهما بضعة درجات على قبة السماء.

وقال "أبوزاهرة": كوكب عطارد أصغر كواكب النظام الشمسي والأقرب للشمس يُرصد الآن في سماء الصباح الباكر منذ ظهوره هناك في منتصف أكتوبر الماضي، حيث يشاهد فوق نقطة شروق الشمس خلال الأيام القليلة الأولى من شهر نوفمبر.

وأضاف: بعد ذلك سوف ينخفض عطارد إلى الشفق الأكثر سطوعا، نحو الشمس قبل شروقها، و أحيانًا يصعب تحديد عطارد ولكن بالنسبة للقاطنين في النصف الشمالي من الكرة الأرضية فإن الأيام الثلاثة الأولى من نوفمبر الجاري توفر فرصة جيدة لرؤية الكوكب.

وأردف: السماك الأعزل من نجوم المرتبة الأولى ما يعني أنه أحد ألمع نجوم السماء، وفي حقيقته عبارة عن نجمين يدوران حول بعضهما، ولكن يظهران لنا كنجم واحد؛ بسبب المسافة الشاسعة التي تفصلنا عنهما، ولو كان السماك الأعزل على نفس المسافة التي تفصلنا عن الشمس سيكون بصرياً أكثر إشراقاً بنحو 1.900 مرة من الشمس.

وتابع: لو وضعنا الشمس في موقع السماك الأعزل على مسافة 262 سنة ضوئية سوف تُظهر الشمس 1/1.900 فقط من لمعان السماك الأعزل.

وقال "أبوزاهرة": يفضّل الاستعانة بالمنظار لتحديد موقع عطارد فوق موقع شروق الشمس، وبمجرد العثور عليه سيكون من السهل رؤيته بالعين المجردة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"أمازون السعودية" تكشف عن عروض 11.11 مع خصومات تصل إلى 70%

"أمازون السعودية" تكشف عن عروض 11.11 مع خصومات تصل إلى 70%

"أمازون السعودية" تكشف عن عروض 11.11 مع خصومات تصل إلى 70%

"أمازون السعودية" تكشف عن عروض 11.11 مع خصومات تصل إلى 70%

في النسخة الثانية .. النيوزيلندية ليديا كو تحرز لقب بطولة أرامكو السعودية للقولف

في النسخة الثانية .. النيوزيلندية ليديا كو تحرز لقب بطولة أرامكو السعودية للقولف

في النسخة الثانية .. النيوزيلندية ليديا كو تحرز لقب بطولة أرامكو السعودية للقولف

في النسخة الثانية .. النيوزيلندية ليديا كو تحرز لقب بطولة أرامكو السعودية للقولف