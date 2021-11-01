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شركة DHL تعلن: إعادة جميع الطرود التي تسلّمتها في لبنان لإرسالها للسعودية إلى أصحابها

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شركة DHL تعلن: إعادة جميع الطرود التي تسلّمتها في لبنان لإرسالها للسعودية إلى أصحابها شركة DHL تعلن: إعادة جميع الطرود التي تسلّمتها في لبنان لإرسالها للسعودية إلى أصحابها
أكدت: هذا القرار يأتي تنفيذاً لتعليمات الرياض

شركة DHL تعلن: إعادة جميع الطرود التي تسلّمتها في لبنان لإرسالها للسعودية إلى أصحابها

‬أعلنت شركة DHL لنقل الطرود العاجلة، اليوم الاثنين، أنها أعادت البريد الذي تسلّمته في لبنان؛ لإرساله إلى يوم السبت إلى الزبائن في لبنان، طبقاً لصحيفة "النهار" اللبنانية.

وأكدت شركة DHL إنها أعادت البريد الذي تسلّمته في لبنان؛ لإرساله إلى السعودية يوم السبت إلى الزبائن، موضحةً أن "هذا القرار يأتي تنفيذاً للتعليمات السعودية".

وعلى إثر الأزمة المستجدة بين لبنان والدول الخليجية؛ بسبب تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي عن الحرب في اليمن، استدعت المملكة العربية السعودية سفيرها في لبنان للتشاور، وطلبت مغادرة سفير لبنان لديها أراضي المملكة خلال الـ48 ساعة القادمة، كما قررت السعودية وقف كل الواردات اللبنانية إلى المملكة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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