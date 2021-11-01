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في لافتة إنسانية.. شيخ الأزهر والبابا تواضروس يحتفيان بأربع شخصيات أسهموا في كتابة أحداث تاريخية ووطنية..صور
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الاثنين 08 نوفمبر 2021 02:03 مساءً
مسئولو"الإسكان" يتفقدون ١٧٧٦٠ وحدة سكنية بمشروع سكن مصر بمدينة القاهرة الجديدة
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الاثنين 08 نوفمبر 2021 02:03 مساءً
فرستابن يقتنص سباق المكسيك ويبتعد بالصدارة
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الاثنين 08 نوفمبر 2021 02:03 مساءً
الجيش الإسرائيلي يطور تطبيقًا لتشخيص وجوه الفلسطينيين
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الاثنين 08 نوفمبر 2021 02:02 مساءً
محمد عادل يكشف لماذا لم يطرد زيزو وطارق حامد في مباراة القمة؟
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الاثنين 08 نوفمبر 2021 02:02 مساءً
انضمام حجازي وريان للتدريبات الصباحية للمنتخب
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الاثنين 08 نوفمبر 2021 02:02 مساءً
كشفهم جاسوسُهم.. "العليا الأمريكية" تنظر قضية رفعها مسلمون حول مراقبة "إف بي آي" للمساجد
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الاثنين 08 نوفمبر 2021 01:54 مساءً
أمير الرياض بالنيابة: المملكة تعيش نهضة غير مسبوقة وإنجازات استثنائية وتنمية شاملة
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الاثنين 08 نوفمبر 2021 01:54 مساءً
قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين.. النصر في مواجهة الاتفاق ومواجهة سهلة للهلال والإثارة تجمع الاتحاد والفتح
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الاثنين 08 نوفمبر 2021 01:54 مساءً
الجامعة العربية تتوصل إلى مدخل لحل الأزمة بين لبنان ودول الخليج
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الاثنين 08 نوفمبر 2021 01:54 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
فيديو اليوم السابع
انتبهوا .. توقف عمل تطبيق واتس أب على هذه الهواتف ابتداء من اليوم
فيديو
فيديو اليوم السابع
الاثنين 01 نوفمبر 2021 03:49 مساءً
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