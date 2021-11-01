استمرار حملات الرقابة على الأسواق ومنافذ البيع بالقصير

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كلف اللواء أشرف البيه رئيس مدينة القصير، بالبحر الاحمر إدارات المتابعة الميدانية والبيئة وقسم الأمن بالوحدة المحلية، التنسيق مع الجهات الرقابية المتضمنة مكاتب الصحة والتموين، للاستمرار في شن حملات على جميع الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية للتأكيد على صلاحية المنتجات المعروضة وصلاحيتها للاستخدام الادمى حفاظا على سلامة المواطنين.

أكد رئيس مدينة القصير، ضرورة تكثيف الحملات، على مختلف المنشآت الغذائية ومختلف أماكن تداول وبيع السلع اللحوم والخضروات والمخابز للتأكد من التزام التجار والبائعين بشروط البيع واتخاذ الاجراءات القانونية الفورية.

وأسفرت الحملات التفتشية على مدار يومان، إعدام ٥٣كيلو مواد غذائية متنوعة ومخبوزات و١٦ زجاجة خل و١٠ باتيه وتحرير ٤محاضر نظافة و١١ شهادة صحية وضبط ٦محال تجارية تدار بدون ترخيص نشاط و٥ محلات إشغال.