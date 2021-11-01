رئيس جامعة الأزهر يفتتح دوري كرة القدم للطلاب

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افتتح الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، يرافقه الدكتور محمد أبوزيد الأمير، نائب رئيس الجامعة لشؤون الوجه البحري، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، واللواء أيمن الدرديري، رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية والأمن بالجامعة، اليوم الاثنين، دوري كرة القدم للكليات الذي تنظمه الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة، برئاسة عادل بكر، مدير عام رعاية الطلاب.

لدى وصوله إلى أرض الملاعب قام الطلاب بتحية رئيس الجامعة ونوابه، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية، وقام رئيس الجامعة بتوزيع الهدايا الرمزية على الطلاب.

وأعطى رئيس جامعة الأزهر شارة بدء المباراة، التي كانت بين فريقي: كلية الطب «د» وكلية التربية «ب»، وتابع رئيس الجامعة المباراة، وأشاد بمستوى طلاب الجامعة المشاركين في دوري كرة القدم، مؤكدًا أن طلاب الجامعة يتميزون بالأخلاق الطيبة والروح الرياضية التي تسود بينهم جميعًا.