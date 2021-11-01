أخبار عاجلة

في لافتة إنسانية.. شيخ الأزهر والبابا تواضروس يحتفيان بأربع شخصيات أسهموا في كتابة أحداث تاريخية ووطنية..صور -
مسئولو"الإسكان" يتفقدون ١٧٧٦٠ وحدة سكنية بمشروع سكن مصر بمدينة القاهرة الجديدة -
فرستابن يقتنص سباق المكسيك ويبتعد بالصدارة -
الجيش الإسرائيلي يطور تطبيقًا لتشخيص وجوه الفلسطينيين -
محمد عادل يكشف لماذا لم يطرد زيزو وطارق حامد في مباراة القمة؟ -
انضمام حجازي وريان للتدريبات الصباحية للمنتخب -
كشفهم جاسوسُهم.. "العليا الأمريكية" تنظر قضية رفعها مسلمون حول مراقبة "إف بي آي" للمساجد -
أمير الرياض بالنيابة: المملكة تعيش نهضة غير مسبوقة وإنجازات استثنائية وتنمية شاملة -
قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين.. النصر في مواجهة الاتفاق ومواجهة سهلة للهلال والإثارة تجمع الاتحاد والفتح -
الجامعة العربية تتوصل إلى مدخل لحل الأزمة بين لبنان ودول الخليج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«النواب» يوافق نهائيا على 7 مشروعات قوانين للترخيص لوزير البترول للتنقيب عن الذهب

Print
«النواب» يوافق نهائيا على 7 مشروعات قوانين للترخيص لوزير البترول للتنقيب عن الذهب «النواب» يوافق نهائيا على 7 مشروعات قوانين للترخيص لوزير البترول للتنقيب عن الذهب

اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس النواب، نهائيا خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين على 7 مشروعات قوانين، بالترخيص لوزير البترول بالتعاقد مع عدد من الشركات للتنقيب والبحث عن الذهب في عدة مناطق بالصحراء الشرقية.

وجاءت الاتفاقيات على النحو التالي:

مشروع قانون مُقدم من بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها في منطقة وادي العلاقي الواقعة بين خطى عرض 22 درجة جنوبًا و23.03 درجة شمالًا ومن البحر الأحمر شرقًا إلى وادي النيل غربًا، فيما عدا مناطق الاتفاقية الصادر بها القانون رقم 43 لسنة 2014، ومنطقة أم جرايات بالصحراء الشرقية.

ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها في منطقة فاطيرى بالصحراء الشرقية.

3) ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها في منطقة حماطة بالصحراء الشرقية.

4) ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها في منطقة حنجلية وأم عود بالصحراء الشرقية.

5) ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها في منطقة عتود بالصحراء الشرقية.

6) ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها في منطقة البرامية بالصحراء الشرقية.

7) ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها في منطقة جبل إيقات- جبل الجرف- جبل مسيح- جبل علبة- منطقة أسوان بالصحراء الشرقية

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الحكومة الرقمية تدشّن البيئة التنظيمية التجريبية

الحكومة الرقمية تدشّن البيئة التنظيمية التجريبية

هيئة الحكومة الرقمية تدشن "البيئة التنظيمية التجريبية"

هيئة الحكومة الرقمية تدشن "البيئة التنظيمية التجريبية"

وسائل إعلام : الحكومة الكويتية تقدم استقالتها لأمير البلاد

وسائل إعلام : الحكومة الكويتية تقدم استقالتها لأمير البلاد

الحكومة الكويتية ترفع استقالتها إلى أمير البلاد

الحكومة الكويتية ترفع استقالتها إلى أمير البلاد