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ندوة عن إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بـ«تربية الغردقة»

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ندوة عن إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بـ«تربية الغردقة» ندوة عن إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بـ«تربية الغردقة»

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نظمت كلية التربية بالغردقة بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر ندوة حول إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بتربية الغردقة.

وتناول إيهاب عبدالحميد، مدير فرع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبحر الأحمر، الخدمات التي يقدمها الجهاز للبدء في المشروع ومتابعة الجهاز للمشروعات وأنواع المشروعات التي تم تناولها من قبل الجهاز والقروض وطرق السداد، ومشكلات التسويق.

وتحدث الدكتور أسامة عمارة، وكيل كلية التربية بالغردقة، عن أهمية توجه الطلاب للعمل الحر وما يحققه من فرص عمل جديدة.

وتحدثت الدكتورة كريمة عبداللاة، وكيل كلية التربية لخدمة المجتمعة، عن توجه الدولة المصرية للتمكين الاقتصادي للمرأة وسبل التعاون بين الكلية والجهاز لعمل سلسلة زيارات وتدريبات بالتعاون مع الجهاز لكيفية البدء في المشروعات التنموية، وتم الإجابة عن استفسارات الطلاب حول سبل الحصول على القروض وكيفية الحصول على فكرة المشروع.

المصرى اليوم

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