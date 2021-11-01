مطالبات في البرلمان بوضع منجم السكرى تحت إشراف القوات المسلحة

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طالب النائب فتحي قنديل، عضو مجلس النواب عن نجع حمادى بمحافظة قنا، بإسناد الإشراف على منجم السكري للبحث عن الذهب لوزارة الدفاع، وقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين لمناقشة 7 اتفاقيات للتنقيب عن الذهب، إن القوات المسلحة ستكون قادرة على تحقيق النجاح أفضل من أي شركة أخرىو تستطيع إدارة المنجم واستخراج الذهب.

وأضاف: «وزارة الدفاع من أصغر جندى إلى أكبر لواء تمسك المنجم مش عايزين شركات والكلام الفاضى ده، وزى ما هي بتحمى الحدود يكون ده من ضمن شغلها».

وتابع «قنديل»: الشركات التي تنقب عن الذهب تستعين بالمجرمين والخارجين عن القانون للعلم في التنقيب، وراحوا لموهم وطلعوهم الجبل لللشغل في المناجم «.

وعلق النائب أشرف أبو الفضل عن محافظة قنا قائلا: «لا يوجد خارجين عن القانون يعملون في التنقيب عن الذهب ولكنهم شباب شرفاء ومتعلمين بينهم من هو حاصل على دكتوراه في القانون وليسوا مجرمين». وطالب الحكومة بتقنين التنقيب العشوائى عن الذهب حتى تستفيد منه الدولة .

وقال: «هناك حالة فوضى في التنقيب عن الذهب في مصر. وطالب النائب خليفة رضوان، بمنح الفرصة أمام الشركات الصغيرة للبحث والتنقيب.

وأن هناك العديد ممن يقومون بالتنقيب بعيدا عن أعين الرقابة، متساءلا: «لماذا لا نعطيهم الفرصة للبحث والتنقيب تحت أعين الدولة بدلا من الاتفاقيات بالتكاليف الكبيرة»