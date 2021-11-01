أخبار عاجلة

في لافتة إنسانية.. شيخ الأزهر والبابا تواضروس يحتفيان بأربع شخصيات أسهموا في كتابة أحداث تاريخية ووطنية..صور -
مسئولو"الإسكان" يتفقدون ١٧٧٦٠ وحدة سكنية بمشروع سكن مصر بمدينة القاهرة الجديدة -
فرستابن يقتنص سباق المكسيك ويبتعد بالصدارة -
الجيش الإسرائيلي يطور تطبيقًا لتشخيص وجوه الفلسطينيين -
محمد عادل يكشف لماذا لم يطرد زيزو وطارق حامد في مباراة القمة؟ -
انضمام حجازي وريان للتدريبات الصباحية للمنتخب -
كشفهم جاسوسُهم.. "العليا الأمريكية" تنظر قضية رفعها مسلمون حول مراقبة "إف بي آي" للمساجد -
أمير الرياض بالنيابة: المملكة تعيش نهضة غير مسبوقة وإنجازات استثنائية وتنمية شاملة -
قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين.. النصر في مواجهة الاتفاق ومواجهة سهلة للهلال والإثارة تجمع الاتحاد والفتح -
الجامعة العربية تتوصل إلى مدخل لحل الأزمة بين لبنان ودول الخليج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"اتصالات جدة" تُطلق معرضاً للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات

Print
يستمر لمدة ثلاثة أيام ويستهدف متدربي الكلية

أطلق عميد كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة، اليوم، معرضاً توعوياً بأضرار التدخين والمخدرات ومخاطرها، والتي تنظمها وحدة الخدمات الإرشادية بالكلية، وذلك عن الإدمان وكيفية علاجه، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة مكة المكرمة وجمعية "كفى" لمكافحة التدخين، ويستهدف متدربي الكلية.

وأوضح عميد كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة المهندس خالد بن مسفر الغامدي أن المعرض يستمر لمدة ثلاثة أيام يتضمّن محاضرات توعوية إرشادية، وكذلك عينات متفرقة لمختلف أنواع المخدرات والأدوية المخدرة وعيادة عن الإقلاع عن التدخين وتوزيع المطويات التوعوية بأنواع المخدرات وطرق الوقاية منها والإرشاد النفسي للمتدربين.

وأشار المهندس "الغامدي" إلى أن الكلية تسعى للقيام بدورها المجتمعي في التوعية والتثقيفي من أجل زيادة الوعي لدى أبناء الكلية من المتدربين ومعرفة أضرار المخدرات مشيرا إلى أن مشاركة الجهات في المعرض ذات العلاقة تأتي من أجل تعزيز الجانب الصحي والتثقيفي للمجتمع بشكل عام.

ونوّه "الغامدي" بالدور التوعوي الذي تقوم به الجهات ذات الاختصاص في محاربة المخدرات أن المخدرات تعتبر السبب الرئيسي في انتشار الجرائم في المجتمع وما ينتج عنها من سلوكيات خاطئة تنعكس على مرآة المجتمع السعودي.

من جهتهم، قام طلاب بعض مدارس التعليم العام بمحافظة جدة بزيارة المعرض والاطلاع على ما يحتويه المعرض من أدوات خلال الزيارة وتلقوا شرح عن المعرض وأضرار التدخين والمخدرات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الزكاة والضريبة والجمارك" تطلق الرحلة التعليمية للاستيراد الجوي والبري والبحري

"الزكاة والضريبة والجمارك" تطلق الرحلة التعليمية للاستيراد الجوي والبري والبحري

"ملكية العلا" تعتزم التركيز على قطاع العمارة في أسبوع دبي للتصميم

"ملكية العلا" تعتزم التركيز على قطاع العمارة في أسبوع دبي للتصميم

كشفهم جاسوسُهم.. "العليا الأمريكية" تنظر قضية رفعها مسلمون حول مراقبة "إف بي آي" للمساجد

كشفهم جاسوسُهم.. "العليا الأمريكية" تنظر قضية رفعها مسلمون حول مراقبة "إف بي آي" للمساجد

أمير الرياض بالنيابة: المملكة تعيش نهضة غير مسبوقة وإنجازات استثنائية وتنمية شاملة

أمير الرياض بالنيابة: المملكة تعيش نهضة غير مسبوقة وإنجازات استثنائية وتنمية شاملة