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لجنة ترفض دفع مرتبات الموظفين والوزارة ترفض دعم النادي ماليًا

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لجنة الزمالك ترفض دفع مرتبات الموظفين والوزارة ترفض دعم النادي ماليًا لجنة ترفض دفع مرتبات الموظفين والوزارة ترفض دعم النادي ماليًا

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سادت حالة من الفوضي والارتباك داخل نادي بعد رفض اللجنة المعينة المؤقتة برئاسة حسين لبيب صرف مرتبان العاملين والموظفين وقطاع النشاط الرياضي الا بعد مباراة القمة بين الاهلى والزمالك المقبلة انتظارا لعودة مجلس الادارة برئاسة مرتضي منصور

وقال احد مدربي النشاط الرياضي ان ادارة النشاط ابلغتهم بعدم صرف اي مرتبات او بدلات او مستحقات او مكافات انتظارا لما بعد الخامس من نوفمبر موعد تسلم المجلس المنتخب لمقاليد الادارة في النادي

وحرص عدد من الموظفين والعمال علي التجمع امان مبني الادارة للاستفسار عن رواتبهم الا ان اللجنة رفضت مقابلتهم وقام حسين السمري المدير التنفيذي المؤقت بابلاغهم النادي مافيش فيه مليم

ياتي هذا فيما كشف مصدر داخل وزارة الرياضة ان الوزارة رفضت طلب لجنة الزمالك بتحملها رواتب الموظفين والعمال والفرق الرياضية هذا الشهر واكد المصدر ان الوزارة لا دخل لها بهذا الامر وان توفير المرتبات مسوولية اللجنة وان الوزارة لن تصرف اي مليم لمرتبات موظفين في نادي الزمالك

المصرى اليوم

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