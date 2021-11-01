أخبار عاجلة

في لافتة إنسانية.. شيخ الأزهر والبابا تواضروس يحتفيان بأربع شخصيات أسهموا في كتابة أحداث تاريخية ووطنية..صور -
مسئولو"الإسكان" يتفقدون ١٧٧٦٠ وحدة سكنية بمشروع سكن مصر بمدينة القاهرة الجديدة -
فرستابن يقتنص سباق المكسيك ويبتعد بالصدارة -
الجيش الإسرائيلي يطور تطبيقًا لتشخيص وجوه الفلسطينيين -
محمد عادل يكشف لماذا لم يطرد زيزو وطارق حامد في مباراة القمة؟ -
انضمام حجازي وريان للتدريبات الصباحية للمنتخب -
كشفهم جاسوسُهم.. "العليا الأمريكية" تنظر قضية رفعها مسلمون حول مراقبة "إف بي آي" للمساجد -
أمير الرياض بالنيابة: المملكة تعيش نهضة غير مسبوقة وإنجازات استثنائية وتنمية شاملة -
قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين.. النصر في مواجهة الاتفاق ومواجهة سهلة للهلال والإثارة تجمع الاتحاد والفتح -
الجامعة العربية تتوصل إلى مدخل لحل الأزمة بين لبنان ودول الخليج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

بـ«برميلان صاج ورمالّة و20 ألف جنيه».. جامعيان قهرا البطالة بمشروع خاص في الإسكندرية (صور وفيديو)

Print
بـ«برميلان صاج ورمالّة و20 ألف جنيه».. جامعيان قهرا البطالة بمشروع خاص في الإسكندرية (صور وفيديو) بـ«برميلان صاج ورمالّة و20 ألف جنيه».. جامعيان قهرا البطالة بمشروع خاص في الإسكندرية (صور وفيديو)

اشترك لتصلك أهم الأخبار

«برميلان صاج ورمالّة ومعدات لا يتعدى ثمنها 20 ألف جنيه»، فكرة مشروع من خارج الصندوق، لمحاربة البطالة والقضاء على فكرة انتظار الوظيفة، محمود وبلال طالبان جامعيان قررا الاعتماد على أنفسهما وعدم الانتظار في طابور البطالة.

«المصرى اليوم»، ترصد كواليس فكرة مشروع طالبان جامعيان غردا خارج السرب، لتكوين أنفسهما بشكل متفرد ونادر ليصبحا أيقونة الطموح في شارع سوتر المقابل للمجمع النظري في جامعة الاسكندرية، حيث يقول محمود بكر، خريج كلية الحقوق في جامعة الإسكندرية عمره 25 سنة، كان حلمه أن يكون لديه مشروع خاص مملوك له، خاصة وأن لديه خبرة 7 سنين في مجال تصنيع الأيس كريم لدرجة أنه وصل في المجال إلى منصب مدير مشروع بأحد المحال الكبرى في الإسكندرية، وبالتالي قام بنقل خبراته ليستغلها في تنفيذ مشروع خاص به.

وأضاف: «ربنا كرمنى بمشروع وكان حلمى أعمل مشروع خاص بي والحمد لله قد كان، مشيرًا إلى أن الهدف هو البداية بمشروع صغير بأقل الإمكانيات، وكان لديه هو ومجموعة من أصدقائه براميل صاج، فذهبوا إلى حداد وتم تجهيز البراميل بحيث يصبحان كأنهما عربتان لبيع الأيس الكريم مزدوتان بتندات لكل برميل».

وأشار إلى أن تكلفة المشروع لا تتعدى 20 ألف جنيه، ووجه نصيحة للشباب، قائلاً: «أنا مؤمن بفكرة ابنى في ملكك ومتبنيش في ملك الناس، واشتغل عند الناس وجمع الخبرة وبعد كده أعمل مشروعك علشان كدا عايزكم تعملوا زينا وربنا يكافئكم بالخير».

أما شريكه الآخر بلال محمد محمد، وهو طالب، قال أننا فكرنا في محاربة البطالة بطريقتنا الخاصة، وتنفيذ مشروع جيد يدر علينا دخلا كافيا لتلبية احتياجاتنا فقررنا تنفيذ مشروع صناعة الوافل وتجهيز المشروبات الساخنة.

«المصرى اليوم» تلتقى الطالبان صاحبى المشروع :

بـ"برميلان صاج ورمالّة و20 ألف جنيه" .. جامعيان قهرا البطالة بمشروع خاص في الإسكندرية (صور وفيديو)
بـ"برميلان صاج ورمالّة و20 ألف جنيه" .. جامعيان قهرا البطالة بمشروع خاص في الإسكندرية (صور وفيديو)
بـ"برميلان صاج ورمالّة و20 ألف جنيه" .. جامعيان قهرا البطالة بمشروع خاص في الإسكندرية (صور وفيديو)
بـ"برميلان صاج ورمالّة و20 ألف جنيه" .. جامعيان قهرا البطالة بمشروع خاص في الإسكندرية (صور وفيديو)
بـ"برميلان صاج ورمالّة و20 ألف جنيه" .. جامعيان قهرا البطالة بمشروع خاص في الإسكندرية (صور وفيديو)
بـ"برميلان صاج ورمالّة و20 ألف جنيه" .. جامعيان قهرا البطالة بمشروع خاص في الإسكندرية (صور وفيديو)
بـ"برميلان صاج ورمالّة و20 ألف جنيه" .. جامعيان قهرا البطالة بمشروع خاص في الإسكندرية (صور وفيديو)
بـ"برميلان صاج ورمالّة و20 ألف جنيه" .. جامعيان قهرا البطالة بمشروع خاص في الإسكندرية (صور وفيديو)
بـ"برميلان صاج ورمالّة و20 ألف جنيه" .. جامعيان قهرا البطالة بمشروع خاص في الإسكندرية (صور وفيديو)
بـ"برميلان صاج ورمالّة و20 ألف جنيه" .. جامعيان قهرا البطالة بمشروع خاص في الإسكندرية (صور وفيديو)
بـ"برميلان صاج ورمالّة و20 ألف جنيه" .. جامعيان قهرا البطالة بمشروع خاص في الإسكندرية (صور وفيديو)
بـ"برميلان صاج ورمالّة و20 ألف جنيه" .. جامعيان قهرا البطالة بمشروع خاص في الإسكندرية (صور وفيديو)
بـ"برميلان صاج ورمالّة و20 ألف جنيه" .. جامعيان قهرا البطالة بمشروع خاص في الإسكندرية (صور وفيديو)
بـ"برميلان صاج ورمالّة و20 ألف جنيه" .. جامعيان قهرا البطالة بمشروع خاص في الإسكندرية (صور وفيديو)
بـ"برميلان صاج ورمالّة و20 ألف جنيه" .. جامعيان قهرا البطالة بمشروع خاص في الإسكندرية (صور وفيديو)
بـ"برميلان صاج ورمالّة و20 ألف جنيه" .. جامعيان قهرا البطالة بمشروع خاص في الإسكندرية (صور وفيديو)
بـ"برميلان صاج ورمالّة و20 ألف جنيه" .. جامعيان قهرا البطالة بمشروع خاص في الإسكندرية (صور وفيديو)
بـ"برميلان صاج ورمالّة و20 ألف جنيه" .. جامعيان قهرا البطالة بمشروع خاص في الإسكندرية (صور وفيديو)
بـ"برميلان صاج ورمالّة و20 ألف جنيه" .. جامعيان قهرا البطالة بمشروع خاص في الإسكندرية (صور وفيديو)
بـ"برميلان صاج ورمالّة و20 ألف جنيه" .. جامعيان قهرا البطالة بمشروع خاص في الإسكندرية (صور وفيديو)
بـ"برميلان صاج ورمالّة و20 ألف جنيه" .. جامعيان قهرا البطالة بمشروع خاص في الإسكندرية (صور وفيديو)
بـ"برميلان صاج ورمالّة و20 ألف جنيه" .. جامعيان قهرا البطالة بمشروع خاص في الإسكندرية (صور وفيديو)
بـ"برميلان صاج ورمالّة و20 ألف جنيه" .. جامعيان قهرا البطالة بمشروع خاص في الإسكندرية (صور وفيديو)
بـ"برميلان صاج ورمالّة و20 ألف جنيه" .. جامعيان قهرا البطالة بمشروع خاص في الإسكندرية (صور وفيديو)
بـ"برميلان صاج ورمالّة و20 ألف جنيه" .. جامعيان قهرا البطالة بمشروع خاص في الإسكندرية (صور وفيديو)
بـ"برميلان صاج ورمالّة و20 ألف جنيه" .. جامعيان قهرا البطالة بمشروع خاص في الإسكندرية (صور وفيديو)
بـ"برميلان صاج ورمالّة و20 ألف جنيه" .. جامعيان قهرا البطالة بمشروع خاص في الإسكندرية (صور وفيديو)
بـ"برميلان صاج ورمالّة و20 ألف جنيه" .. جامعيان قهرا البطالة بمشروع خاص في الإسكندرية (صور وفيديو)
بـ"برميلان صاج ورمالّة و20 ألف جنيه" .. جامعيان قهرا البطالة بمشروع خاص في الإسكندرية (صور وفيديو)

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
في لافتة إنسانية.. شيخ الأزهر والبابا تواضروس يحتفيان بأربع شخصيات أسهموا في كتابة أحداث تاريخية ووطنية..صور

في لافتة إنسانية.. شيخ الأزهر والبابا تواضروس يحتفيان بأربع شخصيات أسهموا في كتابة أحداث تاريخية ووطنية..صور

مسئولو"الإسكان" يتفقدون ١٧٧٦٠ وحدة سكنية بمشروع سكن مصر بمدينة القاهرة الجديدة

مسئولو"الإسكان" يتفقدون ١٧٧٦٠ وحدة سكنية بمشروع سكن مصر بمدينة القاهرة الجديدة

فرستابن يقتنص سباق المكسيك ويبتعد بالصدارة

فرستابن يقتنص سباق المكسيك ويبتعد بالصدارة

الجيش الإسرائيلي يطور تطبيقًا لتشخيص وجوه الفلسطينيين

الجيش الإسرائيلي يطور تطبيقًا لتشخيص وجوه الفلسطينيين