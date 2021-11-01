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«برميلان صاج ورمالّة ومعدات لا يتعدى ثمنها 20 ألف جنيه»، فكرة مشروع من خارج الصندوق، لمحاربة البطالة والقضاء على فكرة انتظار الوظيفة، محمود وبلال طالبان جامعيان قررا الاعتماد على أنفسهما وعدم الانتظار في طابور البطالة.

«المصرى اليوم»، ترصد كواليس فكرة مشروع طالبان جامعيان غردا خارج السرب، لتكوين أنفسهما بشكل متفرد ونادر ليصبحا أيقونة الطموح في شارع سوتر المقابل للمجمع النظري في جامعة الاسكندرية، حيث يقول محمود بكر، خريج كلية الحقوق في جامعة الإسكندرية عمره 25 سنة، كان حلمه أن يكون لديه مشروع خاص مملوك له، خاصة وأن لديه خبرة 7 سنين في مجال تصنيع الأيس كريم لدرجة أنه وصل في المجال إلى منصب مدير مشروع بأحد المحال الكبرى في الإسكندرية، وبالتالي قام بنقل خبراته ليستغلها في تنفيذ مشروع خاص به.

وأضاف: «ربنا كرمنى بمشروع وكان حلمى أعمل مشروع خاص بي والحمد لله قد كان، مشيرًا إلى أن الهدف هو البداية بمشروع صغير بأقل الإمكانيات، وكان لديه هو ومجموعة من أصدقائه براميل صاج، فذهبوا إلى حداد وتم تجهيز البراميل بحيث يصبحان كأنهما عربتان لبيع الأيس الكريم مزدوتان بتندات لكل برميل».

وأشار إلى أن تكلفة المشروع لا تتعدى 20 ألف جنيه، ووجه نصيحة للشباب، قائلاً: «أنا مؤمن بفكرة ابنى في ملكك ومتبنيش في ملك الناس، واشتغل عند الناس وجمع الخبرة وبعد كده أعمل مشروعك علشان كدا عايزكم تعملوا زينا وربنا يكافئكم بالخير».

أما شريكه الآخر بلال محمد محمد، وهو طالب، قال أننا فكرنا في محاربة البطالة بطريقتنا الخاصة، وتنفيذ مشروع جيد يدر علينا دخلا كافيا لتلبية احتياجاتنا فقررنا تنفيذ مشروع صناعة الوافل وتجهيز المشروبات الساخنة.

«المصرى اليوم» تلتقى الطالبان صاحبى المشروع :

بـ"برميلان صاج ورمالّة و20 ألف جنيه" .. جامعيان قهرا البطالة بمشروع خاص في الإسكندرية (صور وفيديو)

بـ"برميلان صاج ورمالّة و20 ألف جنيه" .. جامعيان قهرا البطالة بمشروع خاص في الإسكندرية (صور وفيديو)

بـ"برميلان صاج ورمالّة و20 ألف جنيه" .. جامعيان قهرا البطالة بمشروع خاص في الإسكندرية (صور وفيديو)

بـ"برميلان صاج ورمالّة و20 ألف جنيه" .. جامعيان قهرا البطالة بمشروع خاص في الإسكندرية (صور وفيديو)

بـ"برميلان صاج ورمالّة و20 ألف جنيه" .. جامعيان قهرا البطالة بمشروع خاص في الإسكندرية (صور وفيديو)

بـ"برميلان صاج ورمالّة و20 ألف جنيه" .. جامعيان قهرا البطالة بمشروع خاص في الإسكندرية (صور وفيديو)

بـ"برميلان صاج ورمالّة و20 ألف جنيه" .. جامعيان قهرا البطالة بمشروع خاص في الإسكندرية (صور وفيديو)

بـ"برميلان صاج ورمالّة و20 ألف جنيه" .. جامعيان قهرا البطالة بمشروع خاص في الإسكندرية (صور وفيديو)

بـ"برميلان صاج ورمالّة و20 ألف جنيه" .. جامعيان قهرا البطالة بمشروع خاص في الإسكندرية (صور وفيديو)

بـ"برميلان صاج ورمالّة و20 ألف جنيه" .. جامعيان قهرا البطالة بمشروع خاص في الإسكندرية (صور وفيديو)

بـ"برميلان صاج ورمالّة و20 ألف جنيه" .. جامعيان قهرا البطالة بمشروع خاص في الإسكندرية (صور وفيديو)

بـ"برميلان صاج ورمالّة و20 ألف جنيه" .. جامعيان قهرا البطالة بمشروع خاص في الإسكندرية (صور وفيديو)

بـ"برميلان صاج ورمالّة و20 ألف جنيه" .. جامعيان قهرا البطالة بمشروع خاص في الإسكندرية (صور وفيديو)

بـ"برميلان صاج ورمالّة و20 ألف جنيه" .. جامعيان قهرا البطالة بمشروع خاص في الإسكندرية (صور وفيديو)

بـ"برميلان صاج ورمالّة و20 ألف جنيه" .. جامعيان قهرا البطالة بمشروع خاص في الإسكندرية (صور وفيديو)

بـ"برميلان صاج ورمالّة و20 ألف جنيه" .. جامعيان قهرا البطالة بمشروع خاص في الإسكندرية (صور وفيديو)

بـ"برميلان صاج ورمالّة و20 ألف جنيه" .. جامعيان قهرا البطالة بمشروع خاص في الإسكندرية (صور وفيديو)

بـ"برميلان صاج ورمالّة و20 ألف جنيه" .. جامعيان قهرا البطالة بمشروع خاص في الإسكندرية (صور وفيديو)

بـ"برميلان صاج ورمالّة و20 ألف جنيه" .. جامعيان قهرا البطالة بمشروع خاص في الإسكندرية (صور وفيديو)

بـ"برميلان صاج ورمالّة و20 ألف جنيه" .. جامعيان قهرا البطالة بمشروع خاص في الإسكندرية (صور وفيديو)

بـ"برميلان صاج ورمالّة و20 ألف جنيه" .. جامعيان قهرا البطالة بمشروع خاص في الإسكندرية (صور وفيديو)

بـ"برميلان صاج ورمالّة و20 ألف جنيه" .. جامعيان قهرا البطالة بمشروع خاص في الإسكندرية (صور وفيديو)

بـ"برميلان صاج ورمالّة و20 ألف جنيه" .. جامعيان قهرا البطالة بمشروع خاص في الإسكندرية (صور وفيديو)

بـ"برميلان صاج ورمالّة و20 ألف جنيه" .. جامعيان قهرا البطالة بمشروع خاص في الإسكندرية (صور وفيديو)

بـ"برميلان صاج ورمالّة و20 ألف جنيه" .. جامعيان قهرا البطالة بمشروع خاص في الإسكندرية (صور وفيديو)

بـ"برميلان صاج ورمالّة و20 ألف جنيه" .. جامعيان قهرا البطالة بمشروع خاص في الإسكندرية (صور وفيديو)

بـ"برميلان صاج ورمالّة و20 ألف جنيه" .. جامعيان قهرا البطالة بمشروع خاص في الإسكندرية (صور وفيديو)

بـ"برميلان صاج ورمالّة و20 ألف جنيه" .. جامعيان قهرا البطالة بمشروع خاص في الإسكندرية (صور وفيديو)