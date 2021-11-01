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في ختام قمة مجموعة العشرين، يعقد قادة الدول الاقتصادية الكبرى مؤتمر الأطراف السادس والعشرين حول مكافحة التغيرات المناخية، في مدينة جلاكسو الاستكلندية.

وتنقل المصري اليوم، بثًا مباشرًا، الاثنين، بثا مباشرا لفعاليات قمة المناخ التي تستمر على مدار أسبوعين، وتناقش الاستجابة الدولية لأزمة المناخ.في التالي:

انطلقت أعمال مؤتمر الأطراف للمناخ «كوب 26» في جلاسكو، الأحد، حيث يسعى قادة العالم إلى وضع حد لارتفاع درجة حرارة الكوكب.



وأعلن رئيس مؤتمر الأطراف للمناخ (كوب26) ألوك شارما خلال افتتاحه أن هذه القمة هي «الأمل الأخير والأفضل» لحصر الاحترار بـ 1،5 درجة مئوية وهو الهدف الأكثر طموحا في اتفاق باريس.



وأضاف شارما في اليوم الأول من المؤتمر الذي يستمر أسبوعين يعتبران حاسمين لمستقبل البشرية أنه خلال وباء كوفيد-19 «تواصلت ظاهرة تغير المناخ».

وقال شارما إن تأثيرات تغير المناخ بدأت الظهور في كل أنحاء العالم على شكل «فيضانات وأعاصير وحرائق غابات ودرجات حرارة قياسية».

وتابع خلال افتتاح المؤتمر «نعلم أن كوكبنا يتغير نحو الأسوأ» مشيرا إلى أن تغير المناخ استمر خلال وباء كوفيد-19 الذي تسبب في إرجاء الاجتماع لمدة عام.

وأوضح «إذا عملنا الآن وعملنا معا، سيكون بإمكاننا حماية كوكبنا الثمين».

ويقول خبراء إن القيام بخطوات ملموسة في السنوات العشر المقبلة سيكون الحل الوحيد للمساعدة في الحد من الآثار المدمرة.