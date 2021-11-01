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«فورد» تكشف عن الجيل الجديد من سيارتها «Mustanag»

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«فورد» تكشف عن الجيل الجديد من سيارتها «Mustanag» «فورد» تكشف عن الجيل الجديد من سيارتها «Mustanag»

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تستعد شركة صناعة السيارات الأمريكية «فورد» إلى الكشف عن أحدث سياراتها، تلك التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية مع طرح إصدارات جديدة، ترتكز على نظام الهجين، وهي تحمل اسم «Mustang»، على أمل إطلاقها بحلول عام ٢٠٢٥.

لكن حتى يومنا الحالي لم تعلن الشركة بعد عن مزيد من المعلومات حول السيارة، فيما ذكرت مصادر مقربة من «فورد» أن نظام الدفع الهجين سيكون ضمن نسختين إحداهما تعتمد على محرك V8 سعة 5.0 لتر والأخرى سعة 2.3 لتر.

وترتكز السيارة على نظام الدفع الرباعي، وهي تتشابه مع السيارة «Explorer» من حيث التقنيات وقد صممت هذه المنصة خصيصا للموديلات خلفية الدفع مع خيار الدفع على العجلات الأربع. وتعتبر تلك السيارة هي أيقونة أمريكية، وكان الجيل الخامس من السيارة ظهر في ٢٠١٣.

يذكر أنه في يونيو الماضي، أعلنت الشركة الأمريكية عن إعادة إحياء سيارتها «Mustang Mach 1» الأسطورية، التي تعود إلى عام 1969.

وكشفت أنها تتوفر تتوفر كموديل كوبيه فقط، وتعتمد على سواعد محرك سعة 5 لتر وبقوة 338 كيلووات/460 حصان، والذي تتضافر جهوده مع ناقل حركة يدوي سداسي السرعات أو ناقل حركة أوتوماتيكي من 10 سرعات.

وبفضل هذه القوة الهائلة تنطلق السيارة من الثبات إلى سرعة 100 كلم/ساعة في غضون .44 ثانية، بينما تقف السرعة القصوى على أعتاب 267 كلم، أما معدل الاستهلاك فيبلغ 1.13 لتر/100 كلم.

المصرى اليوم

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