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تطل قريبًا بثوبها الجديد.. «ميتسوبيشي» تطلق تحديثات في سيارتها «Outlander»

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تطل قريبًا بثوبها الجديد.. «ميتسوبيشي» تطلق تحديثات في سيارتها «Outlander» تطل قريبًا بثوبها الجديد.. «ميتسوبيشي» تطلق تحديثات في سيارتها «Outlander»

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اتجهت شركة صناعة السيارات اليابانية «ميتسوبيشي» إلى إدخال تعديلات على سيارتها «Outlander»، من مركباتها للدفع الرباعي المطروحة من نفس الفئة، وما يميز تلك السيارة هيكلها الخارجي الذي يزيد في الحجم عن النسخ السابقة من السيارة، حيث خضعت إلى تعديلات في الشكل الخارجي وخصوصا من حيث شكل الواجهتين الأمامية والخلفية وشكل المصابيح المثبتة عليها.

ومن سمات السيارة، أنها جاءت بعجلات عريضة بمقاس 20 إنشا، أما داخليا فحصلت على 3 صفوف من المقاعد التي تتسع لسبعة ركاب، وجهزت واجهة القيادة فيها بشاشة لمسية متطورة ونظام مولتيميديا جديد يتعامل مع أحدث التقنيات، كما زودت السيارة بناقل سرعة بتصميم مميز وعصري، وبمقود معدل يتفاعل مع الحركة على الطريق بشكل ممتاز.

وجهزت السيارة بأنظمة للحفاظ على المسار أثناء الحركة، ونظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، ونظام للحفاظ على الثبات على المنحدرات والمنعطفات، وكاميرات وحساسات مسافات أمامية وخلفية، وحساسات للضوء والمطر.

وزودتها ميتسوبيشي بعدة أنواع من المحركات منها محرك هجين يعمل بالبنزين والكهرباء مطور خصيصا لترشيد استهلاك الوقود، ويوفر لها تسارعا من 0 إلى 100 كلم/ساعة في غضون 6.2 ثانية تقريبا.

يذكر أن نسخ السيارة السابقة كانت تتميز بأنها تعمل الأبواب الخلفية الضخمة على تسهيل الصعود إلى السيارة أو النزول منها بشكل أكبر، ناهيك عن المساحة الرحبة المخصصة للرأس والأقدام. ومن خلال السبعة مقاعد، يمكنك اصطحاب أسرة بأكملها أو فريق لكرة القدم الخماسية.

تسمح لك الكاميرات الصغيرة الموجودة حول أوتلاندر بمراقبة سيارتك الأمامية والخلفية وجوانبها. باستخدام البيانات التي تم جمعها، يمكن لـ شاشة المراقبة المتعددة «Multi Around Monitor» أيضًا إنشاء مشهد مرئي للسيارة لمساعدتك على توجيه نفسك وتوقف أكثر أمانًا.

هناك منفذان للشحن بتقنية «USB» (للركاب بالمقاعد الأمامية والخلفية على حد سواء)، وستجد متسعًا من المساحة للتخزين داخل السيارة: حاملا أكواب في الوحدة المركزية وحوامل زجاجات في كسوة الباب الداخلية ومقبس ملحقات 12 فولت في منطقة التحميل لشحن معداتك داخل السيارة.

وتتمتع السيارة بشاشة عرض بحجم 8 بوصات ونظام ملاحة متقدم بتقنية «TomTom»، ومعالج أسرع في تحميل المعلومات في نصف الوقت. كما أنه مركزًا للملفات الصوتية ومعلومات حالة الرحلة مثل استهلاك الطاقة ونطاق القيادة. وإذا لم يكن هذا كافيًا، يتيح لك نظام العرض الصوتي ربط هاتفك الذكي بالمركبة عبر خدمة «Apple CarPlay» حتى تتمكن من استخدام التطبيقات المفضلة لديك. لم نغفل كذلك نظام «Android Auto».

المصرى اليوم

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