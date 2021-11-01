★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

كشف الدكتور حسين السمري المدير التنفيذي لنادي الزمالك عن السبب وراء غياب المحامين التابعين عن قضية المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق السابق.

وقال السمري عبر حسابه على فيسبوك: «تلقيت اتصالات عديدة عن سبب عدم حضور جلسات الفيفا أو تكليف محامي في قضية خالد بوطيب» .

وتابع :«الفيفا ( الاتحاد الدولي لكرة القدم ) اتحاد رياضي دولي وليس محكمة ليكون هناك جلسات أو محامين».

وأضاف :«وانما يتخذ قرارات أو عقوبات طبقا للوائحه ويتقدم كل طرف بالمستندات والوقائع فقط وترك الامر للجانه المختصة به شؤون لاعبيين، انضباط، استئناف وغيرهم لاتخاذ قرار ما وهى مستويات ودرجات وعادة ما يتم الاستعانة بذوى الخبرة للرد على قرارات اللجان».

وأكمل :«اأما الجلسات والمحامين في المحكمة الرياضية الدولية (كاس CAS) هي هيئة شبه قضائية دولية أنشئت لتسوية النزاعات المتعلقة بالرياضة، وعلى المستوى المحلي مركز التسوية والتحكيم المصري».