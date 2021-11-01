أمير وجيه يتقدم لرئاسة اتحاد الاسكواش

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قدم اليوم امير وجيه بطل الاسكواش وأحد أساطير اللعبة على مستوي العالم أوراق ترشحه لانتخابات مجلس ادارة اتحاد الاسكواش على مقعد الرئاسة أملًا في قيادة مجلس الادارة خلال الدورة الجديدة

وفتح الاتحاد المصري للاسكواش، باب الترشح للانتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد، اليوم الإثنين، وذلك عن دورة 2021/ 2024، ويستمر فتح باب الترشح حتى يوم الأحد المقبل الموافق 7 نوفمبر، على أن يتم استقبال طلبات الترشح في تمام العاشرة صباحاً بمقر الاتحاد.

وسلم أمير المرشح المحتمل على رئاسة الاتحاد أوراقه بعد التأكد من مطابقتها لشروط الترشح وفقا لما جاء باللائحة الخاصة بالانتخابات

ويحظي لاعب ونجم الاسكواش السابق بدعم كبير من نجوم اللعبة للمنافسة الشريفة والفوز في الانتخابات لإحداث تغييرات ودمج عناصر جديدة وطموحه للمحافظة على مكانه مصر عالميا .