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إصابة في العمود الفقري تقود «إيمي» لاحتراف «الفيتنس واليوجا»

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إصابة في العمود الفقري تقود «إيمي» لاحتراف «الفيتنس واليوجا» إصابة في العمود الفقري تقود «إيمي» لاحتراف «الفيتنس واليوجا»

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كانت إيمي نجاتي تحلم بأن تصبح بطلة رياضية وكانت تسعى لذلك بكل ما أوتيت من وقت وجهد، ولكن إصابتها حالت دون ذلك، إذ أصيبت إيمي في العمود الفقري منذ صغرها، وتطورت إصابتها حتى أصبحت لا تستطيع الجلوس لفترات طويلة، ولا تستطيع حمل حقيبتها الشخصية بل كانت صديقتها تحملها بدلا منها.

ونصحها الأطباء وقتها بترك الرياضة التي تميزت فيها لعدة سنوات، إذ كانت إيمي حارس مرمى فريق كرة القدم لنادي وادي دجلة، وبدأت إيمي تنتظم في جلسات العلاج الطبيعي أملاً في إيجاد الحل والعودة لرياضتها المفضلة مرة أخرى.

وبعد سنوات، قررت إيمي أن تصنع بطولتها بشكل مختلف، إذ بحثت عن تدريبات اليوجا عبر الانترنت، وقالت:«في الأول مكنتش أعرف ايه هي اليوجا، وشفت فيديوهات كتير على يوتيوب وحاولت اقلد الحركات دي، ولاحظت بعدها أن الام عمودي الفقري قلت بشكل كبير»

وتابعت: «وقتها قررت أدرس اليوجا والفيتنس وأدرس علم التشريح بشكل أكبر عشان أقدر أعالج نفسي وأعيش حياة طبيعية»

إيمي نجاتي

فقد وجدت إيمي في ممارسة اليوجا حلا لتخفيف الالام العمود الفقري لديها ولممارسة حياتها بشكل طبيعي.

وتحكي إيمي عن مشوارها فقالت: «سافرت أسيا سنة 2017 عشان أتعلم اليوجا وأدرس كورسات متخصصة في هذا المجال»

والان وبعد 4 أعوام فقط أصبحت إيمي من المدربين المعتمدين للياقة البدنية «الفيتنس» واليوجا في ، كما أنشأت ستوديو خاص بها لتدريب الاخرين على الفيتنس واليوجا.

وأكدت إيمي: «أهلي قدموا لي كل الدعم لتحقيق حلمي ومساعدتي على اكتشاف شغفي في الحياة»

كما استطاعت إيمي أن تكون من ضمن فريق مصري دخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية بعدما عرضت يوضح التأثير الإيجابي لليوجا على مرضى سرطان الثدي وكيفية تخطي مرحلة العلاج بأقل أضرار نفسية ممكنة

أما على الناحية العلمية، تخرجت إيمي من كلية الهندسة قسم «ميكاترونكس» عام 2014، وأوضحت أن دراستها الأساسية في الهندسة كانت تهدف إلى صناعة الروبوتات التي تتحرك ذاتيا، مشيرة إلى أنها بعد تخرجها عملت في إحدى الشركات التي تعمل في مجال البيوت الذكية.

واختتمت نجاتي: «هدفي في الحياة هو مساعدة الاخرين وتغيير حياتهم للأفضل من خلال ممارسة الرياضة»

المصرى اليوم

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