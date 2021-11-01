ضبط 9 أطنان سكر تمويني داخل مخازن تعبئة في الإسكندرية (صور)

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أجرى محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الاسكندرية، اليوم الاثنين، جولة مفاجئة على المخابز البلدية المدعمة ومتابعة أعمال سيستم صرف الخبز، وكذا متابعة انتظام صرف الخبز المدعم للمواطنين والاطمئنان على عدم وجود تكدس أمام شبابيك شراء الخبز في أول أيام الشهر، حيث تلاحظ وجود بطء في أداء سيستم صرف الخبز والذي تم متابعته مع الوزارة ولم يستغرق سوى بضع دقائق.

كما قام بجولات على المجمعات الاستهلاكية خلال أول يوم لصرف السلع التموينية للمواطنين، ومتابعة عمليات الصرف والتفتيش على السلع التموينية وكمياتها وتواريخ الصلاحية وأوزان السكر والمكرونة والأرز.

وخلال الجولة التقى وكيل الوزارة المواطنين بالمخابز والمجمعات الاستهلاكية والاستماع إليهم واستقصاء مدى رضاهم عن الخدمات التموينية المقدمة إليهم، واختتم بزيارة مفاجأة لمخازن تعبئة السكر بكوم الشقافة ومتابعة أوزان أكياس السكر التموينى المدعم ومتابعة السجلات لتلك المخازن، وتم ضبط تجميع كميات من السكر التمويني تقدر بـ٩ أطنان بأحد المخازن، وتم تحرير الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه الواقعة.

وقال وكيل الوزارة أن الوضع التموينى بالإسكندرية أمن ولا يوجد نقص في أي سلعة تموينية وآلية صرف الخبز والسلع المدعمة تسير كالمعتاد بدون أي مشاكل تذكر، ولن نتهاون في أي مخالفات تموينية تتعلق بالسلع التموينية والتي هي حق أصيل تقدمه الدولة من خلال مخصصات الدعم المقدم للمواطنين.

كشفتها جولة مجافئة .. ضبط 9 أطنان سكر تمويني داخل مخازن تعبئة في "شقافة الإسكندرية" (صور)

كشفتها جولة مجافئة .. ضبط 9 أطنان سكر تمويني داخل مخازن تعبئة في "شقافة الإسكندرية" (صور)

كشفتها جولة مجافئة .. ضبط 9 أطنان سكر تمويني داخل مخازن تعبئة في "شقافة الإسكندرية" (صور)

كشفتها جولة مجافئة .. ضبط 9 أطنان سكر تمويني داخل مخازن تعبئة في "شقافة الإسكندرية" (صور)

كشفتها جولة مجافئة .. ضبط 9 أطنان سكر تمويني داخل مخازن تعبئة في "شقافة الإسكندرية" (صور)

كشفتها جولة مجافئة .. ضبط 9 أطنان سكر تمويني داخل مخازن تعبئة في "شقافة الإسكندرية" (صور)

كشفتها جولة مجافئة .. ضبط 9 أطنان سكر تمويني داخل مخازن تعبئة في "شقافة الإسكندرية" (صور)

كشفتها جولة مجافئة .. ضبط 9 أطنان سكر تمويني داخل مخازن تعبئة في "شقافة الإسكندرية" (صور)

كشفتها جولة مجافئة .. ضبط 9 أطنان سكر تمويني داخل مخازن تعبئة في "شقافة الإسكندرية" (صور)