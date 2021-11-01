«ندمانين».. تعليق غريب من كارول سماحة في احتفالها بعيد زواجها الـ8

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احتفلت الفنانة كارول سماحة، بعيد زواجها الـ 8، مازحة أن الزواج أو عدمه في الحالتين يجلب الندم.

وشاركت «كارول» متابعيها عبر حسابها على «انستجرام» بصورة تجمعها وزوجها رجل الأعمال وليد مصطفى، قائلة : «إتجوزنا ولا لأ.. عالحالتين ندمانين.. لأ.. لحد اليوم ما اندمت بالعكس يمكن أحلى خيار بحياتي».