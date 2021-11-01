«ندمانين».. تعليق غريب من كارول سماحة في احتفالها بعيد زواجها الـ8

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احتفلت الفنانة كارول سماحة، بعيد زواجها الـ 8، مازحة أن الزواج أو عدمه في الحالتين يجلب الندم.
وشاركت «كارول» متابعيها عبر حسابها على «انستجرام» بصورة تجمعها وزوجها رجل الأعمال وليد مصطفى، قائلة : «إتجوزنا ولا لأ.. عالحالتين ندمانين.. لأ.. لحد اليوم ما اندمت بالعكس يمكن أحلى خيار بحياتي».
وتستعد «كارول» لطرح أغنية جديدة «يا شباب يا بنات»، إخراج بتول عرفة، كلمات وألحان سليم عساف، توزيع ألكسندر ميسكيان.
وكانت الفنانة اللبنانية كارول سماحة قد كشفت مؤخرا سبب تأجيل أحدث أغنياتها، قائلة: «كنت أمر بحالة نفسية سيئة بسبب الأوضاع في بلدي لبنان، لذا فضلت تأجيل طرح الأغنيات»، مشيرة إلى أن هناك أعمال منتهية ولكن لأنها لم تكن مستعدة نفسيًا وذلك بسبب الوضع في لبنان.