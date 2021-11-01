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سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 11722.95 نقطة

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سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 11722.95 نقطة سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 11722.95 نقطة
بتداولات بلغت 4.8 مليارات ريال لـ129 مليون سهم

سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 11722.95 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 18.81 نقطة ليقفل عند مستوى 11722.95 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.8 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة، 129 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 230 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 71 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 116 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات أملاك، واتحاد الخليج الأهلية، والأبحاث والإعلام، والباحة، ومعادن الأكثر ارتفاعا، أما أسهم شركات المواساة، وبتروكيم، واللجين، وجازادكو، وسيسكو الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 3.26% و 2.87%.

وكانت أسهم شركات وكيان السعودية، والتصنيع، وسبكيم العاليمة، والإنماء، وبترو رابغ هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات سبكيم العاليمة، أكوا باور، والراجحي، والتصنيع، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضًا 286.42 نقطة ليقفل عند مستوى 24942.91 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 67 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 490 ألف سهم تقاسمتها 2302 صفقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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