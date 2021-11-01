للتوعية من كورونا..إطلاق حملة «Save The Children» للأطفال

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يتعاون فريق «فوزي موزي» مع حملة«Save The Children» للعمل على زيادة الوعي حول Covid-19 وطرق الوقاية منه وكيفية البقاء بصحة جيدة، إذ يعمل الفريق حالياً على كتابة موسيقى وأغاني مخصصة للأطفال وإعداد برامج بودكاست تهدف إلى توفير المزيد من التعليم والترفيه للآباء والأبناء سيتم نشرها قريباً.

تخطى فريق فوزي موزي منذ انتشاره عام ٢٠١٤ مشاهدات وصلت إلى ٨ مليار مشاهدة و١١ مليون متابع على قناة اليوتيوب الخاصة، إذ يتم مشاهدة فيديوهاتهم على اليوتيوب باللغة العربية والإنجليزية والروسية والتركية والإسبانية والسواحيلية والهندية من أكثر من ٢٠٠ دولة حول العالم.

قصص فوزي موزي ،فكرتها عبارة عن موزة كبيرة ترافقه في مغامراته أخته الصغرى توتي- والتي هي أخته على أرض الواقع، بالإضافة إلى أخته الكبرى مندلينا الذكية التي تساعدهم وترشدهم في مسيرتهم.

يذكر أن مغامرات فوزي موزي، تستهدف الأطفال بعمر سنة إلى ٨ سنوات، كما تقدم مجموعة واسعة من الشخصيات بما في ذلك توتي ومندلينا وغيرهم من الأصدقاء، وتشمل كل حلقة مواضيع مختلفة من حياتنا بما في ذلك عادات الأكل الصحية والصداقة واللطف والعمل الجاد والوعي البيئي وغيرها الكثير من المواضيع الأخرى.