أنس جابر تحتل المركز السابع بتصنيف لاعبات التنس المحترفات

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حققت النجمة التونسية، أنس جابر أفضل ترتيب في مسيرتها بعالم التنس في التصنيف العالمي الجديد للاعبات المحترفات، الذي حلت فيه نجمة التنس التونسي والعربي، في المركز السابع عالميًا بـ3455 نقطة، حيث قفزت مركزًا بالمقارنة بالتصنيف السابق.

وهو أفضل ترتيب تحققه أنس في مسيرتها، لتتقدم بذلك على الإستونية أنيت كونتافيت، التي قفزت 6 مراكز وأصبحت تحتل المركز الثامن عالميا، بـ3416 نقطة.

وكانت النجمة التونسية قد سافرت إلى فرنسا، الأسبوع الماضي، للخضوع للمزيد من الفحوصات الطبية، التي أثبتت سلامتها من الإصابة التي اشتكت منها في الدور الأول لبطولة موسكو، ما فرض عليها الانسحاب حينها.

وستكون أنس لاعبة بديلة في البطولة الختامية للتنس، هذا الشهر، بعدما افتكت منها كونتافيت بطاقة التأهل الأخيرة للمسابقة، التي ستقام في جوادالاخارا المكسيكية.