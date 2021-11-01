وزير الشباب والرياضة يبحث مع سفير بيلاروسيا بالقاهرة تعزيز التعاون المشترك

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التقي الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم الاثنين، السيد سيرجي تيرتنتييف سفير بيلاروسيا بالقاهرة؛ بمقر الوزارة، في إطار بحث آفاق التعاون الثنائي المشترك بين الجانبين على مستوي قطاعي الشباب والرياضة.

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي على عمق العلاقات القائمة مع جمهورية بلاروسيا، مشيراً إلى زيادة التعاون على صعيد المشروعات والبرامج الشبابية والرياضية بين البلدين الفترة المقبلة، مشيداً بمستوى العلاقات المصرية البيلاروسية والتي شهدت طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، خاصة في ظل الزيارات الرئاسية المتبادلة بين الجانبين، والتي تضمنت تحديد استراتيجيات لتعزيز التعاون الثنائي، وأسفرت عن توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين في العديد من المجالات.

أشار «صبحي» أن الوزارة تضع خططاً واستراتيجيات لرفع الوعي لدى النشء والشباب المصري والعمل على تأهيلهم وتدريبهم من خلال إيجاد شراكات مع العديد من الجهات داخل مصر وخارجها، وأيضاً العمل على تنفيذ الخطط الرياضية التي تم إعدادها لاكتشاف الموهوبين، بالإضافة إلى رعاية الأبطال المتميزين رياضياً، في إطار الاهتمام بالعنصري البشري والاهتمام ببناء الإنسان المصري على كافة المستويات.

ومن جهته، أشاد سفير بيلاروسيا بالقاهرة سيرجي تيرتنتييف، بإنجازات القيادة السياسية المصرية على مدار السنوات الماضية في العديد من المجالات، مشيراً إلى أن علاقات الصداقة المتميزة بين رئيسي البلدين هي القاعدة الأساسية؛ لتنمية العلاقات الثنائية وتطورها بصورة مستمرة خلال الفترة القادمة في مختلف القطاعات، معرباً عن تقدير بلاده الكبير لمصر التي تعد من الشركاء الأساسيين لها في الشرق الأوسط وأفريقيا، موضحا أن بلاده تولي اهتمامًا كبيرًا بدور مصر في الحفاظ على الاستقرار والأمن ومكافحة الإرهاب في المنطقة.

تناول اللقاء الحديث عن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها على الصعيد الرياضي وبحث آليات تنفيذها خلال الفترة المقبلة، وآليات المشاركة في العيد السنوي للعلاقات المصرية البيلاروسية من خلال عدة أنشطة رياضية في كرة القادم والشطرنج، علاوة على استضافة الفرق الرياضية البيلاروسية في المنشآت الرياضية المصرية في فصل الشتاء، وفي المقابل ارسال الفرق الرياضية المصرية في فصل الصيف لبيلاروسيا، وعلي صعيد الشبابي سيتم توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين لتبادل الوفود الشبابية، فضلا عن تنظيم المنتدى المصري-البيلاروسي الأول على غرار المنتدي المصري الروسي والذي حقق نجاحات كبيرة، بالإضافة إلى تنظيم فعاليات رياضية بين الشباب من البلدين.

حضر اللقاء الأستاذ رضا صالح مدير عام العلاقات العامة بوزارة الشباب والرياضة، وغادة حسين مدير عام العلاقات الدولية بالوزارة، شريف جاد مدير النشاط الثقافي بالمركز الثقافي الروسي، ورئيس الجمعية المصرية لخريجي الجامعات الروسية والسوفيتية.