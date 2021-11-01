جامعة بني سويف التكنولوجية تستقبل وفدًا من كوريا الجنوبية لبحث التعاون المشترك

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استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من د. محمد شكر ندا القائم بعمل رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية، حول زيارة الوفد الكوري للجامعة برئاسة كيم يونج سو نائب وزير التعاون الانمائي الدولي، وبحضور د. عاصم سلامة نائبًا عن محافظ بني سويف.

وأشار التقرير إلى أن الهدف من زيارة الوفد الكوري للجامعة، تعزيز التعاون المشترك، ودراسة إمكانية وضع خطط العمل المستقبلية، وكذا تفعيل التعاون القائم من خلال الاتفاقية الموقعة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ودولة كوريا الجنوبية؛ لدعم جامعة بني سويف التكنولوجية فنيًا وتعليميًا.

ولفت التقرير إلى أنه تم مناقشة إمكانية حصول الجامعة على منحة جديدة تصل قيمتها إلى 8 مليون دولار مدتها أربع سنوات بعد انتهاء المنحة الحالية، حيث تشتمل على إمكانية إنشاء معهد تعليمي تدريبي استشاري خاص بالتعليم الفني، يضم مركزين أحدهما مركز تدريب بحثي في مجال السيارات، والآخر خاص بتكنولوجيا تحلية وتنقية المياه، وكذلك استحداث برنامجين تكنولوجيين جديدين أحدهما خاص بتكنولوجيا السكك الحديدية والآخر خاص بتكنولوجيا العمران البيئي الذكي، بالإضافة إلى تطوير البرامج الدراسية الحالية ومناقشة حصول الجامعة على الاعتماد والجودة الدوليين وتدريب أعضاء هيئة التدريس والعاملين وفق الأسس العالمية للتعليم التكنولوجي.

وخلال الزيارة، قدم الدكتور محمد شكر ندا رئيس الجامعة، عرضًا تفصيليًا لإمكانيات جامعة بني سويف التكنولوجية؛ يتضمن شرحًا للبرامج الدراسية والمعامل التكنولوجية الدراسية الموجودة بها، والبروتوكولات الموقعة مع الكيانات الصناعية والهيئات والجهات والشركات المختلفة، بالإضافة إلى عرض أنشطة الجامعة الثقافية والعلمية وأنشطة مكتب ريادة الأعمال الذي تم إنشاءه مؤخرًا بالجامعة، كما تضمن العرض المؤتمرات العلمية التي نظمتها الجامعة وعلى رأسها المؤتمر الدولي الأول للجامعة «تطوير التعليم التكنولوجي حول العالم (خبرات وتحديات)»، والمؤتمر الأول للتعليم والتدريب الفني والمهني (TVET) الذي يجرى العمل على تحضيره حاليًا مع الجانب الكوري في نوفمبر 2021، بالإضافة إلى عرض خطة الجامعة المستقبلية التي تتضمن إمكانية التوسع في البرامج الدراسية والانشاءات والمباني الجديدة من خلال ضم «واحة السيلكون» بكل من محافظتي بنى سويف وأسيوط والمجمع التكنولوجي بالفيوم التابع لصندوق تطوير التعليم.

وقام الوفد الكوري بجولة تفقدية للمعامل الجديدة التابعة لبرنامج الطاقة الجديدة والمتجددة، والمعامل الدراسية الجديدة بالجامعة التابعة لبرنامج الأوتوترونكس بعد تزويدها بالأجهزة والآلات التكنولوجية المتطورة والمعامل الدراسية التابعة لبرنامجي الميكاترونكس وتكنولوجيا المعلومات بالجامعة.

وخلال اللقاء، أعرب السيد كيم يونج سو نائب وزير التعاون الإنمائي الدولي، عن ترحيبه بالتعاون مع مصر في مجالات التعليم التكنولوجي، مؤكدًا أهمية التوسع في الجامعات التكنولوجية، وأشار إلى اهتمامه بدراسة إمكانية حصول الجامعة على منحة جديدة ودعم الجامعة ماديًا وفنيًا لتخريج طلاب قادرين على المنافسة في الأسواق العالمية، مشيدًا بأعمال التطوير الأخيرة داخل الجامعة.

ومن جانبه، أعرب د. محمد شكر ندا عن سعادته بالتعاون المثمر مع الشركاء الكورين في السفارة الكورية، والوكالة الكورية للتعاون الدولي (كويكا) جامعة كوريا للتكنولوجيا والتعليم (كوريا تك) من أجل الاستفادة من الخبرة الكورية في مجال التعليم والصناعة، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار توجهات القيادة السياسية بدعم الجامعات التكنولوجية التي تمثل رافدًا حديثًا ومهمًا في مسارات التعليم العالي في مصرمن خلال العمل على الاهتمام بالتعليم التكنولوجي في إطار استراتيجية الوزارة لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر وفقًا لرؤية الدولة للتنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، وتنفيذًا لخطة الدولة للتنمية الصناعية والتكنولوجية.

الجدير بالذكر أن جامعة بني سويف التكنولوجية استحدثت هذا العام برنامجا جديدا لتكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية؛ لتلبية احتياجات سوق العمل من التكنولوجيين الأكفاء في المجال الطبي لخدمة المرضى، من خلال وتصميم وإنشاء الأطراف الاصطناعية، بالإضافة إلى تقييم وتصميم وإنشاء تقويم للعظام لتحسين الصحة والراحة، بالإضافة إلى البرامج الدراسية بالجامعة وهى (الميكاترونكس- تكنولوجبا المعلومات- الأوتوترونكس- الطاقة الجديدة والمتجددة).