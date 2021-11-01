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محافظ كفر الشيخ يفتتح مدرسة كريم العزب

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محافظ كفر الشيخ يفتتح مدرسة كريم العزب محافظ كفر الشيخ يفتتح مدرسة كريم العزب

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افتتح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الاثنين، مدرسة كريم العزب الثانوية، احلال كلى، بقرية الزهراء، بمركز بلطيم، بتكلفة 5 ملايين و134 ألف جنيه، على مساحة 2260 م2، وتضم 9 فصول، وتضم معامل متنوعة.

وتفقد محافظ كفر الشيخ، فصول المدارس، وأطمن على وسائل السلامة المهنية، وتطبيق الإجراءات الاحترازية حرصاً على صحة الطلاب والطالبات والمعلمين موجها بممارسة الأنشطة المتعدة.

واستمع محافظ كفر الشيخ لشرح المعلمين وناقش الطلاب والطالبات على ما درسوه من موضوعات، واختبر الطلاب في عدد من الموضوعات ضمن المنهج الدراسي وخاصة في اللغة الفرنسية والتاريخ والعلوم، وتفقد المعامل والمكتبة.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، ان الدولة تعمل جاهدة على تقديم أفضل الخدمات التعليمية للمواطنين، وافتتاح المدارس، لتقليل الكثافة في الفصول، مؤكداً ان هناك إهتمام كبير بالعملية التعليمية.

المصرى اليوم

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