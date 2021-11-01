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هجوم برلماني على «فرعون» لوصفه بـ «العشوائيات»

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هجوم برلماني على «فرعون» لوصفه مصر بـ «العشوائيات» هجوم برلماني على «فرعون» لوصفه بـ «العشوائيات»

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شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، حالة من الاعتراض خلال كلمة النائب وليد فرعون خلال مناقشة تعديلات قانون المرور، عندما قال «فرعون»: «العشوائيات هي والعشوائيات هي اللى جابت الناس هنا في المجلس».

وأضاف أن تبذل جهدا كبيرا على الأرض في الوقت الذي يتهمها البعض بالفشل – في إشارة لكلمة النائب عاطف مغاورى الذي اتهم الحكومة بالفشل .

وتابع «فرعون»: «البهوات اللى قاعدين في ماكنهم ولبسين بدل انزلوا اشتغلوا مع الناس على الأرض».

وسادت حالة من الهرج داخل الجلسة بسبب وصف مصر بانها العشوائيات، وحاول المستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس، تهدئة النواب وطالبهم بعدم مقاطعو المتحدث.

وعلق «فرعون» قائلا: «واحدة واحدة يا بهوات، مصر نسيج واحد ومحدش يعترض عليا لاننا احنا بنمثل الناس هنا».

وطالب النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، بحذف كلمة عشوائية لان الرئيس قضى على العشوائية، كما ان مصر دولة حضارية، ونحن بصدد اقرار قانون مطبق في كثير من الدول والغرب والنزول بالسن مقصود مخاطبه فئة من الشباب.

وأعلن «وهدان» موافقته على تعديلات قانون المرور الجديد مؤكدا على أن الخلافات داخل القاعة ظاهره صحية وجميعا نكمل بعض ويجب ان يتسع صدر الجميع.

المصرى اليوم

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