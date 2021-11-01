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الشباب والرياضة: انطلاق المعسكر التدريبى الإفريقى الأول في الملاحة الرياضة بشرم الشيخ

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الشباب والرياضة: انطلاق المعسكر التدريبى الإفريقى الأول في الملاحة الرياضة بشرم الشيخ الشباب والرياضة: انطلاق المعسكر التدريبى الإفريقى الأول في الملاحة الرياضة بشرم الشيخ

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ضمن فعاليات البطولة الإفريقية الأولي للملاحة الرياضية التي تستضيفها تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، انطلقت اليوم فعاليات المعسكر التدريبى الإفريقى الأول لإعداد الكوادر في مجالات الملاحة الرياضية، والتي تتمثل في (إعداد الحكام، إعداد المدربين، إعداد راسمين الخرائط) .

كانت وزارة الشباب والرياضة قد أعلنت عن إستضافة مصر البطولة الإفريقية الأولي للملاحة الرياضية، وبطولة مصر الدولية المفتوحة الرابعة للملاحة الرياضية خلال الفترة من 31 أكتوبر الجارى وحتى 5 نوفمبر بمدينة شرم الشيخ، وذلك تحت مظلة الإتحاد الإفريقى للملاحة الرياضية برئاسة مصر، وفي إطار خطة وإستراتيجية وزارة الشباب والرياضة، لتدعيم أواصر العلاقات المصرية الأفريقية وسعيها نحو إعداد الكوادر الوطنية في مختلف المجالات الرياضية.

يشارك في المعسكر التدريبي ٦٦ مشارك ومشاركة من ١٢ دولة إفريقية منها دول «الكاميرون، كوت ديفوار، إفريقيا الوسطي، الكونغو، موزمبيق، كينيا، ليبيا، تونس، السودان»، ومصر الدولة المستضيفة.

يحاضر في الدورات نخبة من الخبراء والمتخصصين على مستوي العالم في مقدمتهم السيد زوران ميلوفيتش رئيس اتحاد البحر المتوسط للملاحة الرياضية ومندوب الاتحاد الدولي، وجبريلي مدير نادي بي دابليو تي بإيطاليا.

أكد اللواء دكتور مؤنس أبوعوف رئيس الاتحادين المصري والافريقي للملاحة الرياضية، إلى جاهزية جميع المواقع المقرر إقامة الفعاليات بها على أرض مدينة السلام بشرم الشيخ، وكذا سعادة الوفود الإفريقية بعد وصولهم اليوم والبدء في برنامج البطولة لانطلاق الدورات التدريبية، متوقعاً النجاح الباهر لجميع الفعاليات بفضل المقومات والإمكانيات المتوفرة.

مضيفاً، إن جميع الأمور التنظيمية المتعلقة بالبطولة انتهت، وكل الدعم متوفر من جميع الجهات المشاركة في التنظيم وفي مقدمتهم وزارة الشباب والرياضة، ونسعي جاهدين لإخراج البطولة بشكل مشرف يليق بمكانة وريادة مصر القارية، ويتناسب مع إمكانياتها المتميزة التي تجعلها قادرةً على استضافة ونجاح كبري الفعاليات والأحداث الرياضية«.

على صعيد أخر، استقبل المستشار سامح سلطان مدير البطولة، السادة مسئولي الإتحاد والوفود المشاركة في البطولة الأفريقية الأولي للملاحة الرياضية من ١٢ دولة، ومن المقرر أيضا أن يستقبل اللواء دكتور مؤنس أبوعوف رئيس الاتحادين المصرى والإفريقى للملاحة الرياضية المشاركين في بطولة مصر الدولية المفتوحة الرابعة للملاحة الرياضية.

المصرى اليوم

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