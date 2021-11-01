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ورشة عمل للتثبيت الكسور بمستشفى الأقصر الدولي

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ورشة عمل للتثبيت الكسور بمستشفى الأقصر الدولي ورشة عمل للتثبيت الكسور بمستشفى الأقصر الدولي

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انعقدت بمستشفي الأقصر الدولي ورشة عمل عن أساسيات التثبيت الداخلي الكسور، وباشراف الدكتورة مها ابراهيم رئيس امانة المراكز الطبية المتخصصة وبرعاية الدكتور محمد العقبي مدير مستشفي الاقصر الدولي.

حضر ورشة العمل الدكتور علاء الزهيري، والدكتور عمر عزام وأطباء جراحة العظام بالمستشفي برئاسة الدكتور حمدي حسن، استشاري جراحة العظام، ورئيس قسم العظام، وخلال ورشة العمل تم استخدام محاكيات التدريب على أحدث المعدات الطبية للتثبيت الداخلي للكسور كما تم تدريب الأطباء على استخدامها.

ويأتى انعقاد ورش العمل ضمن إجراءات التدريب الطبية للأهتمام وتنمية كفاءة العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية لتحسين تقديم الخدمات الطبية المتقدمة والمتخصصة.

المصرى اليوم

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