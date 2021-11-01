وزير الرياضة يشكل لجنة تقصي وتحقيق مع البارالمبية في وفاة طارق وهدان

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قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتشكيل لجنة تقصي الظروف المحيطة بحالة وفاة البطل البارالمبي طارق وهدان، تتكون من عدد من أعضاء اللجنة الطبية العليا بالوزارة وأعضاء لجنة الشكاوى الخاصة بعدم الشفافية والفساد، وذلك للتأكد من عدم وجود أي شبهة فساد أو تقصير في واقعة وفاة البطل البارالمبي من جانب اللجنة البارالمبية المصرية واللجنة الطبية التابعة لها.

وتتولي اللجنة حالياً التحقق من اتخاذ كافة الإجراءات الطبية التي تشير بشكل مبدئي إلى قيام اللجنة الطبية التابعة للجنة البارالمبية باتخاذ الإجراءات الطبية واجبة الاتباع في مثل تلك الحالات في ظل التطبيق الكامل للإجراءات الطبية الوقائية المطبقة في جميع المعسكرات الرياضية ووفقاً للأكواد الطبية والإجراءات والضوابط الاحترازية.

يأتي ذلك في إطار سياسة وزارة الشباب والرياضة الرامية إلى دعم اللاعبين المصريين، ورعايتهم، ومتابعة كافة أحوالهم والتدخل حال وجود أي مشكلات تتعلق بهم، والعمل على تلبية رغباتهم ومنحهم كافة حقوقهم كونهم يمثلون مصر في مختلف المحافل، ويحققون العديد من الإنجازات للرياضة المصرية .