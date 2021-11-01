مجلس جامعة القاهرة يستعرض موقف المشروعات الكبرى التي تنفذها الجامعة

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عقد مجلس جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، جلسته الشهرية بقاعة الاحتفالات الكبرى، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية، واستعراض موقف المشروعات الكبرى التي تنفذها الجامعة.

وفي مستهل الاجتماع، أشاد مجلس الجامعة بإلغاء القيادة السياسية مد حالة الطوارئ، منوها بشجاعة القرار وبما يحمله من دلالة على النجاح في وصول مصر إلى الاستقرار العام والنجاح في مواجهة الإرهاب، ومؤكدًا على الآثار الإيجابية للقرار سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا.

وأشاد مجلس جامعة القاهرة، بفوز الجامعة في الدورة الثانية لـ "جائزة مصر للتميز الحكومي" بـ 3 جوائز، علاوة على شهادتي تقدير، كما أشاد بتقدمه الجامعة 35 مركزًا عن العام الماضي في تصنيف US News الأمريكي، ووجودها لأول مرة ضمن أول 400 جامعة مرموقة عالميا لتصبح ضمن أفضل 1.5% جامعة راقية عالمية واستمرار احتفاظها بالمرتبة الأولى على مستوى الجامعات المصرية، كما أشاد المجلس بتصدر الجامعة للعام الثاني على التوالي ضمن قائمة أفضل 2% من العلماء حول العالم وإدراج 74 عالمًا من علماء الجامعة بها.

وهنأ الدكتور محمد عثمان الخشت، عميد كلية الآثار بنجاح بعثة حفائر الكلية في الكشف عن مقبرة رئيس الخزانة في عهد الملك رمسيس الثاني أثناء أعمال الحفائر التي تجريها البعثة بمنطقة سقارة، معربًا عن سعادته بأن يكون هذا أحد تجليات تعاون جامعة القاهرة مع وزارة السياحة والآثار.

واستعرض المجلس الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الكبرى التي تنفذها الجامعة، وأبرزها استكمال أعمال المرحلة الاولى لمستشفى ثابت ثابت الجامعي للأمراض المتوطنة بالهرم، وزيادة معدل العمل والإنجاز بها وافتتاح المرحلة الأولى نهاية شهر نوفمبر المقبل.

كما استعرض المجلس، حجم الإنجاز الكبير والانتهاء من المبنى الجنوبي للمعهد القومي للأورام والذي بدأ العمل فيه عام 2018 بهدف رفع الطاقة الاستيعابية للمعهد إلى أكثر من 50 % بأحدث الأجهزة وفقا لكود المستشفيات العالمية.

واستعرض المجلس، الإنتهاء من 90% من جامعة القاهرة الدولية بمدينة 6 أكتوبر وذلك على نفس النسق المعماري للحرم الجامعي لتكون نقلة نوعية غير مسبوقة على المستوى الدولي والإقليمي.

ووافق مجلس الجامعة، على مقترح الدكتور الخشت بإنشاء مكتبة صغيرة بكل غرفة من غرف المدن الجامعية تضم مجموعة من الكتب الثقافية المتنوعة والإصدارات الصحفية متعددة الرؤى لتوسيع دائرة الاطلاع أمام الطلاب والانفتاح على الآراء المختلفة انطلاقا من رؤية جامعة القاهرة نحو إعادة بناء الوعي لدى الطلاب وإعداد جيل مستنير قادر على دحض الأفكار الهدامة ومواجهة التحديات والإلمام بقضايا المجتمع.

ووافق مجلس الجامعة على التعديلات المطلوبة لإنشاء قسم التقنية الحيوية بكلية العلوم وذلك في إطار تطوير النظم والمحتوى المعرفي وتلبية احتياجات سوق العمل.

كما وافق المجلس على تعديل وتطوير لائحة البكالوريوس بكلية التربية للطفولة المبكرة وإنشاء برنامجين متميزين جدد وهما برنامج علوم الإعاقة، وبرنامج تكنولوجيا التعليم، والموافقة على التعديلات التي تمت على برنامج تصنيع الأغذية باللغة الإنجليزية بكلية الزراعة طبقًا لتوصيات الهيئة الألمانية الدولية.

مجلس جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة

مجلس جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة