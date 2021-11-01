ضبط 38 كرتون دجاج وكبدة منتهية الصلاحية بمكة

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أغلقت أمانة العاصمة المقدسة، ممثلةً في بلدية العزيزية الفرعية 5 منشآت تجارية مخالفة، وذلك خلال الجولات الرقابية على المنشآت التجارية والغذائية في نطاقها الإشرافي، للتأكد من استيفاء الاشتراطات البلدية وتطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية.

وأوضحت بلدية العزيزية، أن الفرق الرقابية نفّذت 127 جولة ميدانية، أسفرت عن إغلاق المنشآت التجارية المخالفة للاشتراطات الصحية، وصادرت 237 كجم مواد غذائية تالفة بسبب سوء النقل والتخزين، مشيرةً إلى تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفين.

وضبطت بلدية المسفلة الفرعية شاحنة نقل محملة بـ 38 كرتون دجاج وكبدة منتهية الصلاحية، وجرى حجز الشاحنة المخالفة للاشتراطات النقل بمقر البلدية وإتلاف المواد الغذائية الفاسدة، كما واصلت الفرق الرقابية في بلدية المسفلة حملاتها على الباعة الجائلين المخالفين المتواجدين في سوق النكاسة العشوائي، وحي الكنكارية، وحي كدي، بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة ومشاركة الدوريات الأمنية.

وأسفرت الحملات عن مصادرة أكثر من 2 طن من الخضروات والفواكه، إضافةً إلى مصادرة 45 عبوة مياه زمزم تعرض من قبل الباعة الجائلين المخالفين، مخزَّنة بطرق غير سليمة ومخالفة لاشتراطات النقل، حيث تم إتلافها فورًا في الموقع، ومصادرة 5 عربات تستخدم مباسطًا لعرض المواد الغذائية والخضار والفواكه من قبل المخالفين.

وأكدت الأمانة سعيها لتحقيق أعلى المستويات في الرقابة الصحية، والقضاء على الظواهر السلبية المشوهة للمظهر الحضاري، داعيةً الجميع في حال وجود ملاحظات أو مخالفات بلدية التواصل عبر رقم البلاغات الموحد 940.