بارزاني: على دول أوروبا حماية المهاجرين إليها

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شدد الزعيم الكردي مسعود بارزاني، الاثنين، على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الإنسانية وحماية الأطفال والنساء المهاجرين إلى أوروبا.

جاء لك خلال استقبال بارزاني في مكتبه اليوم بأربيل، السفير البلاروسي لدى العراق فيكتور ريباك.

وقال بيان عن مكتب بارزاني، إن اللقاء سلط الضوء على الانتخابات العراقية ومرحلة ما بعد الانتخابات، كما تم التأكيد على تطوير العلاقات بين إقليم كردستان وبلاروسيا.

وأشار البيان إلى أن موضوع الهجرة والتنسيق الدولي المتعدد الاطراف في مسالة الهجرة كان محوراً آخر من الاجتماع. وبهذا الخصوص أكد بارزاني، وفق البيان، أنه فيما يخص الهجرة يجب على الأطراف الأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الإنسانية وحماية الأطفال والنساء واللاجئين.

كما رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني سفير بيلاروس لدى العراق فيكتور ريباك.

وجرى في اللقاء، بحث سبل تعزيز العلاقات بين الجانبين، كذلك تمت مناقشة أوضاع اللاجئين في تلك البلاد.

وأكد الجانبان على أهمية التنسيق والتواصل المشترك لحل مشاكل مواطني إقليم كردستان الذين زاروا بيلاروس، مع ضرورة معاملتهم وفقاً للقانون الدولي، إلى جانب منع السفر والهجرة غير القانونيين.

وأعرب سفير بيلاروس عن استعداد بلاده الكامل للتعاون وتعزيز العلاقات مع حكومة إقليم كردستان.