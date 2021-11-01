أخبار عاجلة

كشفهم جاسوسُهم.. "العليا الأمريكية" تنظر قضية رفعها مسلمون حول مراقبة "إف بي آي" للمساجد -
أمير الرياض بالنيابة: المملكة تعيش نهضة غير مسبوقة وإنجازات استثنائية وتنمية شاملة -
قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين.. النصر في مواجهة الاتفاق ومواجهة سهلة للهلال والإثارة تجمع الاتحاد والفتح -
الجامعة العربية تتوصل إلى مدخل لحل الأزمة بين لبنان ودول الخليج -
"التعاون الإسلامي" تؤكد دعمها لطلب المملكة باستضافة معرض إكسبو الدولي 2030 -
شرطة مكة تستردّ مركبات مسروقة استُخدِمت في جرائم جنائية وتقبض على سارقيها -
إطلاق أول جمعية مهنية للطهي في المملكة -
اغتيال مدير العمليات بإدارة السلطة المحلية في عدن أمام عيني نجله -
«معلومات الوزراء» يجري استطلاعًا حول رؤية المصريين لوضع« كورونا» خلال الـ3 شهور المقبلة -
تلقى 114 ألف شكوى نصيب الوزارات 69%.. مدبولي يتابع جهود منظومة الشكاوى خلال أكتوبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

أبوالغيط: لابد أن ينتبه العالم للانتهاكات التي تُرتكب في السجون الإسرائيلية

Print
أبوالغيط: لابد أن ينتبه العالم للانتهاكات التي تُرتكب في السجون الإسرائيلية أبوالغيط: لابد أن ينتبه العالم للانتهاكات التي تُرتكب في السجون الإسرائيلية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، الاثنين، اللواء قدري أبوبكر، رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين في دولة فلسطين، وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة .

وصرح مصدر مسؤول بأن اللقاء تناول الانتهاكات التي ترتكبها سلطات الاحتلال في حق الأسرى الفلسطينيين، وما يتعرضون له من عقوبات جماعية في السجون الإسرائيلية تصاعدت وتيرتها بشدة خلال الفترة الأخيرة على خلفية عملية هروب السجناء الستة من سجن جلبوع مطلع سبتمبر الماضي، فيما يُعد انتقاماً جماعياً مخالفاً للقانون الدولي الإنساني.

واستمع أبوالغيط لعرضٍ مفصل من رئيس هيئة الأسرى الفلسطينيين حول معاناة الأسرى داخل سجون الاحتلال التي تغيب عنها أبسط المعايير الإنسانية، بما دفع عدداً منهم إلى إضراب مفتوح عن الطعام استمر في بعض الحالات لأكثر من ثلاثة أشهر، وبما يضع حياة هؤلاء الأسرى في خطر شديد.

وأضاف المصدر أن المسؤول الفلسطيني استعرض كذلك ملف الاعتقال الإداري، الذي يُعد مخالفاً لكافة القوانين الدولية، ويخضع له نحو 500 أسير فلسطيني يُعاد تدويرهم في سجون الاحتلال من دون توجيه اتهام، حيث قضى بعضهم أكثر من عشر سنوات في الأسر على هذا النحو. كما تناول الوزير الفلسطيني أيضاً ملفات اعتقال الأطفال والمرضى والمُخصصات المالية لأسر الأسرى والشهداء، والتي تقوم السلطات الإسرائيلية بخصمها من حصيلة الضرائب الفلسطينية في انتهاك صارخ للقانون.

ونقل المصدر عن أبوالغيط تأكيده أن ملف الأسرى في السجون الإسرائيلية يكشف عن الطبيعة اللاإنسانية للاحتلال الإسرائيلي، فضلاً عن الاستهانة بكافة القوانين الدولية التي تنظم التعامل مع الأسرى، مؤكداً أن العالم عليه أن ينتبه لما يجري في السجون الإسرائيلية من انتهاكات مستمرة في حق آلاف الفلسطينيين، من بينهم أطفال ونساء ومرضى وشيوخ مسنين.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
في لافتة إنسانية.. شيخ الأزهر والبابا تواضروس يحتفيان بأربع شخصيات أسهموا في كتابة أحداث تاريخية ووطنية..صور

في لافتة إنسانية.. شيخ الأزهر والبابا تواضروس يحتفيان بأربع شخصيات أسهموا في كتابة أحداث تاريخية ووطنية..صور

مسئولو"الإسكان" يتفقدون ١٧٧٦٠ وحدة سكنية بمشروع سكن مصر بمدينة القاهرة الجديدة

مسئولو"الإسكان" يتفقدون ١٧٧٦٠ وحدة سكنية بمشروع سكن مصر بمدينة القاهرة الجديدة

فرستابن يقتنص سباق المكسيك ويبتعد بالصدارة

فرستابن يقتنص سباق المكسيك ويبتعد بالصدارة

الجيش الإسرائيلي يطور تطبيقًا لتشخيص وجوه الفلسطينيين

الجيش الإسرائيلي يطور تطبيقًا لتشخيص وجوه الفلسطينيين