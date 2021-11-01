أخبار عاجلة

كشفهم جاسوسُهم.. "العليا الأمريكية" تنظر قضية رفعها مسلمون حول مراقبة "إف بي آي" للمساجد -
أمير الرياض بالنيابة: المملكة تعيش نهضة غير مسبوقة وإنجازات استثنائية وتنمية شاملة -
قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين.. النصر في مواجهة الاتفاق ومواجهة سهلة للهلال والإثارة تجمع الاتحاد والفتح -
الجامعة العربية تتوصل إلى مدخل لحل الأزمة بين لبنان ودول الخليج -
"التعاون الإسلامي" تؤكد دعمها لطلب المملكة باستضافة معرض إكسبو الدولي 2030 -
شرطة مكة تستردّ مركبات مسروقة استُخدِمت في جرائم جنائية وتقبض على سارقيها -
إطلاق أول جمعية مهنية للطهي في المملكة -
اغتيال مدير العمليات بإدارة السلطة المحلية في عدن أمام عيني نجله -
«معلومات الوزراء» يجري استطلاعًا حول رؤية المصريين لوضع« كورونا» خلال الـ3 شهور المقبلة -
تلقى 114 ألف شكوى نصيب الوزارات 69%.. مدبولي يتابع جهود منظومة الشكاوى خلال أكتوبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

يحمي الوطن من كل التهديدات.. «النواب» يوافق نهائيا على تعديلات قانون مكافحة الإرهاب

Print
يحمي الوطن من كل التهديدات.. «النواب» يوافق نهائيا على تعديلات قانون مكافحة الإرهاب يحمي الوطن من كل التهديدات.. «النواب» يوافق نهائيا على تعديلات قانون مكافحة الإرهاب

اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس النواب نهائيا، خلال الجلسة العامة الاثنين، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.

ويهدف مشروع القانون إلى تعديل المادة (53) منه بإضافة النص على السلطة المختصة بإصدار القرارات المنفذة للتدابير إلى القرار الجمهوري الذي يصدر بفرض تدابير لمواجهة الإرهاب في بعض المناطق التي يحددها القرار المشار إليه بالمادة (53)، وذلك كله بهدف مواجهة الأخطار والجرائم الإرهابية من خلال تحقيق المرونة اللازمة في إصدار القرارات المنفذة لهذه التدابير.

وأكد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أهمية قرار الرئيس عبدالفتاح ، بإلغاء حالة الطوارئ، قائلا: «هذا القرار يعكس حالة الاستقرار والأمن التي تعيشها الدولة المصرية».

وأشار إلى أن قرار الرئيس بإلغاء حالة الطوارئ جاء بالتزامن مع قرار إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مضيفا أن القرار يمثل رسالة للعالم باهتمام الدولة المصرية وصونها لحقوق الإنسان.

وأكدت اللجنة التشريعية، أن مشروع القانون يتفق مع أحكام الدستور في مواده 59 و86 و237، ويحقق الحماية للوطن من كل التهديدات ويضمن الحياة الآمنة والطمأنينة للمواطنين ولكل مقيم على أراضى الدولة.

وأشار تقرير اللجنة إلى أن الإرهاب بجميع صوره وأشكاله يعد خطرا داهما يواجه الدول في السنوات الأخيرة بأنشطة تهدف إلى هدم حقوق الإنسان والحريات الأساسية والديمقراطية، مهددا السلامة الإقليمية للدول وأمنها واستقرارها وخاصة أنه يدار على مستويات تنظيمية إقليمية ودولية من قبل جماعات خارجة على قوانين الدين والأخلاق، ما استدعى ضرورة التصدى له ومكافحته واجتزاز جذوره.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وزير النقل: السيسي دعا شركائنا العالميين لنقل مصانعهم إلى مصر

وزير النقل: السيسي دعا شركائنا العالميين لنقل مصانعهم إلى مصر

رئيس المحكمة الدستورية: السيسي طلب بشدة أن تتبوأ المرأة مكانها في القضاء

رئيس المحكمة الدستورية: السيسي طلب بشدة أن تتبوأ المرأة مكانها في القضاء

المنطقة الاقتصادية تعرض مميزات ميناء العين السخنة أمام السيسي

المنطقة الاقتصادية تعرض مميزات ميناء العين السخنة أمام السيسي

السيسي: مصر تنتهج مسارًا تنمويًا مدعومًا بإرادة وقرار سياسي واستقرار مكتمل الأركان

السيسي: مصر تنتهج مسارًا تنمويًا مدعومًا بإرادة وقرار سياسي واستقرار مكتمل الأركان