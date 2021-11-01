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عرض جديد من الأهلي لحل أزمة أجايي

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عرض جديد من الأهلي لحل أزمة أجايي عرض جديد من الأهلي لحل أزمة أجايي

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قدم مسؤولو النادي الأهلي عبر أمير توفيق مدير التعاقدات عرضاً جديداً إلى النيجيري جونيور أجايي من أجل الرحيل عن القلعة الحمراء في الفترة القادمة.

وعرض أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي على أجايي الحصول على 500 ألف دولار مقابل رحيله فى انتقالات شهر يناير خاصة بعد وضعه على قائمة الانتظار في الفترة الماضية.

ويحاول جهاز الكرة فى القلعة الحمراء، إقناع جونيور أجايى بخطوة الرحيل من أجل المشاركة فى المباريات والحفاظ على حالته الفنية، مقابل الحصول على 500 ألف دولار بدلاً من 850 ألف دولار قيمة عقده بالكامل.

المصرى اليوم

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