«النواب» يوافق نهائيا على تعديلات «العقوبات» لتغليظ عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة

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وافق مجلس النواب، خلال الجلسه العامة الاثنين، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون العقوبات ويتضمن استبدال نص المادة 80 (أ) من قانون العقوبات، وذلك بشكل نهائى، بعدما انتهى المجلس من مناقشته والموافقة عليه في مجموعه في جلسة أمس.

كان المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة التشريعية، قد قال إن مشروع القانون جاء متفقا مع أحكام الدستور في مواده 59و86 و200 كما أنه لحماية الوطن والمواطنين من ل التهديدات ولتحقيق الحياة الآمنة والطمأنية لمواطنى الدولة ولكل مقيم على أراضيها.

وأضاف الهنيدى أن مشروع القانون جاء لمواجهة ما أفرزه الواقع العملى من تحديات تواجهها الدولة المصرية وللحفاظ على الامن القومى للوطن والذى يعد مسؤولية وطنية تقع على كل مؤسسات الدولة والمواطنين.

ويتضمن مشروع القانون تشديد عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة، لتصبح عقوبة الغرامة من 5 آلاف حتى 50 ألفًا بدلًا من الغرامة الحالية من 100 جنيه حتى 500 جنيه، بالإضافة لعقوبة الحبس المقررة والتى لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 5 سنوات، مع النص صراحة على المعاقبة على الشروع في ارتكاب أي من الجرائم الواردة بالمادة بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة، وذلك كله لتحقيق مزيدًا من الردع العام قِبل هذه الجريمة.

ونص تقرير اللجنة التشريعية على أن الالتزام بالمحافظة على أسرار الدفاع عن البلاد وعدم إفشائها من الواجبات المهمة الملقاة على عاتق المواطنين وعلى كل مقيم على أراضى الدولة.