«عمومية عادية» لانتخابات نادى الجياد بالإسكندرية الجمعة.. و4 مرشحين يتنافسون على الرئاسة

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يعقد نادى الجياد فى الاسكندرية، الجمعية العمومية لإجراء انتخابات مجلس ادارة النادى الجمعة المقبل، تحت إشراف قضائى كامل.

وينافس 4 مرشحين على منصب رئيس نادى النادى، فيما يبلغ إجمالي عدد المرشحين في الانتخابات، 41 مرشحاً، بينهم 4٤ على منصب رئيس النادى، هم سيد سمرة وسمير عبد الحميد وأحمد والى وأشرف ايمن قاسم ،و3 على منصب نائب الرئيس، هم عادل رجب وكمال طلبة ومصطفى غالى، و2 على منصب أمين الصندوق وهما احمد ابو المجد وماجد الفحام.

كما يتنافس على مقاعد العضوية 23 مرشحاً، هم محمد خالد المخرج بتليفزيون الاسكندرية، ودنيا عادل وكيل كلية التربية الرياضية فى جامعة الاسكندرية، وأحمد إمام وإسلام رشوان وايه جمال وايمن الجندى وتامر الخلفاوى وسحر عيد وطارق شحاتة وطارق الحناوى وعادل فهمى وعادل أبو شادى وعبد الخالق بسيونى وعبد العزيز صبرى وفيصل عبد الله وماجدة إبراهيم ومحمد أحمد ومحمد السيد ومحمد حجاب ومحمود دهب ومحمود المغربى ومصطفى كمال ووليد منير، مرشحين فوق السن، فيما يتنافس على مقاعد العضوية تحت السن، ٩ مرشحين وهم محمد مهنا وكريم الكسار وأحمد أبو القاسم وأحمد على وإسماعيل محمود وعلى منص ومحمد السيد ومصطفى الرجال وميرنا عمرو .

"عمومية عادية" لانتخابات نادى الجياد في الإسكندرية الجمعة .. و4 مرشحين يتنافسون على الرئاسة

"عمومية عادية" لانتخابات نادى الجياد في الإسكندرية الجمعة .. و4 مرشحين يتنافسون على الرئاسة

"عمومية عادية" لانتخابات نادى الجياد في الإسكندرية الجمعة .. و4 مرشحين يتنافسون على الرئاسة