تكريم خالد سرحان بقصر السينما

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استضافت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة، الاثنين، النجم خالد سرحان ضمن برنامج نجم وندوة الذى ينظم دوريا بقصر السينما بحضور تامر عبدالمنعم مدير عام الثقافة السينمائية، أدار الندوة الناقد الصحفى عصام زكريا.

فى البداية رحب الفنان تامر عبدالمنعم بالنجم على تلبيته الدعوة لتكريمه بقصر السينما كما اهداه درع الهيئة و شهادة تقدير من قصر ثقافة السينما، ثم بدأت الندوة بحديث الناقد عصام زكريا الذى اعرب عن سعادته للمشاركة بتلك الندوة المقامه داخل صرح ثقافى فنى ضخم يهتم بشئون السينما، كما وجه حديثه للنجم خالد سرحان بسؤاله عن مسيرته الفنية وكيف ينهض الفنان بموهبته وان يكون باستطاعته تقديم العديد من الأدوار المختلفة، حيث أوضح النجم خالد سرحان أن الفنان يجب أن يعيد إكتشاف نفسه وأن يسعى دوما للنهوض بقدراته وتنميتها والتدريب المستمر مؤكدا أن أى دور يلعبه الفنان هو دور درامى سواء كان كوميدى أو تراجيدي وذلك لإتقانه الوعى والأداء بالحس الساخر وذلك لتمكين الفنان من الأداء الدرامى بشكل متقن، بالاضافة لضرورة دراسة تاريخ الشخصية والبحث فى دوافعه والتركيز على علاقاته النفسية والاجتماعية وذلك لتقديمها بشكل ملائم، لذا يجب على الممثل التدريب المستمر، كما تحدث عن آخر أعماله الفنية و تصويره الجزء الثانى من مسلسل المداح للعرض فى شهر رمضان المقبل.

واختم اليوم بعرض الفيلم العربى "يوم وليله" بطولة خالد سرحان وخالد النبوى وإخراج أيمن مكرم و الذي يسلط الضوء على قضايا المجتمع الإقتصادية والإجتماعية من خلال أمناء الشرطة من يتعرضون لأزمات الفقراء.