إنقاذ 22 سائحا بعد جنوح لنش في شعاب مرجانية جنوب البحر الأحمر

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تعرض أحد اللنشات السياحية للجنوح في منطقة شعاب مرجانية خلال رحلة غوص جنوب البحر الأحمر الاثنين، وتم إنقاذ السائحين والطاقم دون حدوث إصابات، وتم إخطار محميات مرسى علم بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

تلقى مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، إخطارا بجنوح لنش سفاري غوص بإحدى مناطق الشعاب المرجانية بالقرب من جزيرة الزبرجد جنوب شرق مرسى علم بالبحر الأحمر أثناء قيامه برحلة غوص.

وعلي الفور، تم نقل السائحين من اللنش الجانح إلى لنش سياحي آخر واستكمال الرحلة ولا يوجد أي إصابات بين السائحين.

وقال حسن الطيب، رئيس جمعية الإنقاذ البحري، إنه تبين من الإخطار أن اللنش كان يقل 22 سائحا بالإضافة إلى 11 من أفراد الطاقم.