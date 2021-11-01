تأجيل إعادة محاكمة المتهمين بـ«فض إعتصام رابعة» لـ4ديسمبر

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أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الاثنين، إعادة محاكمة 31 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«فض اعتصام رابعة».لجلسة 4ديسمبر

صدر القرار برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج.

كانت النيابة وجهت للمتهمين تهم تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية «ميدان هشام بركات حاليًا»، وقطع الطرق وتقييد حرية الناس في التنقل والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم والشروع في القتل العمد وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.