أول رد من الأهلي على رحيل ديانج إلى أهلي جدة

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رد النادي الأهلي على رحيل أليو ديانج لاعب وسط الفريق الأحمر إلى أهلي جدة السعودي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.

وقال أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي في تصريحات خاصة: «لم تصلنا أي عروض رسمية لضم أليو ديانج سواء من السعودية أو غيرها، واللاعب مستمر مع الأحمر».

وأشار إلى أن بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي لا يفكر في التفريط في ديانج لعدم وجود بديل له في الفريق الأحمر.

وكان لاعب وسط الأهلي تلقى عرضاً من جالطة سراي التركي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية للحصول على خدماته مقابل 4 ملايين دولار، ولكن إدارة النادي الأحمر رفضت بسبب ضعف المقابل المادي، حيث طلبت 8 ملايين دولار.