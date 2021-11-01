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محمد شريف في قائمة أفضل هدافي العالم متفوقًا على محمد صلاح

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محمد شريف في قائمة أفضل هدافي العالم متفوقًا على محمد صلاح محمد شريف في قائمة أفضل هدافي العالم متفوقًا على محمد صلاح

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نشر الاتحاد الدولي للتأريخ والاحصاء قائمة أفضل هدافي العالم في عام 2021 من حيث عدد الأهداف الدولية مع الأندية والمنتخبات.

واحتل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي صدارة القائمة برصيد 18 هدفا دوليا هذا العام بواقع 9 أهداف مع بايرن ميونيخ ومثلها مع منتخب بولندا.

واحتل محمد شريف مهاجم الأهلي ومنتخب المركز 18 على العالم برصيد 10 أهداف دولية منها 7 مع الأهلي و3 مع ، فيما جاء النجم محمد صلاح في المركز 19 برصيد 10 أهداف منها 8 مع ليفربول و2 مع المنتخب.

المصرى اليوم

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