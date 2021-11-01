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كمبوديا تعيد إعادة فتح البلاد والتعايش مع بعد تلقيح 86% من السكان

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كمبوديا تعيد إعادة فتح البلاد والتعايش مع فيروس كورونا بعد تلقيح 86% من السكان كمبوديا تعيد إعادة فتح البلاد والتعايش مع بعد تلقيح 86% من السكان

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أعلنت كمبوديا، اليوم الإثنين، إعادة فتح البلاد واستعدادها لأسلوب حياة جديد بعد أن سجلت أعلى نسبة تطعيم ضد في آسيا.

وقال رئيس وزراء كمبوديا، هون سين، إن بلاده قامت بتلقيح ما يقرب من 86 % السكان، مع إعطاء مليوني شخص حقنة معززة.

وأضاف «من المقرر تلقيح 300 ألف طفل في سن الخامسة، وتبدأ إعادة فتح البلاد بالكامل في جميع المناطق، والتعايش مع كوفيد-19 بطريقة جديدة».

وأعادت البلاد فتح مسارحها ومتاحفها في عطلة نهاية الأسبوع، مما يعكس انخفاضا في حالات الإصابة بفيروس كورونا، وفقا لرويترز.

وتجاوزت الإصابات في العالم 246 ملايين حالة وأكثر من 5 ملايين و200 آلاف حالة منذ انتشار الجائحة.

المصرى اليوم

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