استراليا تخفف القيود التي فرضتها على الحدود الدولية لأول مرة خلال جائحة كورونا

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خففت أستراليا القيود التي فرضتها على الحدود الدولية، اليوم الإثنين، وذلك لأول مرة خلال جائحة كورونا مما سمح لبعض من تم تطعيمهم بالسفر بحرية ولم شمل العديد من الأسر، وأصبح الآن ملايين الأستراليين في ولايات فيكتوريا ونيو ساوث ويلز وكانبيرا يتمتعون بحرية السفر وذلك بعد 18 شهرا من بدء فرض بعض من أشد السياسات الحدودية في العالم للتصدي لفيروس كورونا والتي منعت المواطنين من العودة إلى البلاد أو مغادرتها ما لم يتم منحهم إعفاء.

وقال وزير الخزانة الأسترالي جوش فرايدنبرج لهيئة الإذاعة الأسترالية، أمس، إن تغييرات السفر ستساعد الاقتصاد على الفور.

وأضاف فرايدنبرج أن الأستراليين يمكنهم التنقل بحرية أكبر داخل وخارج البلاد ون الحاجة للبقاء في حجر صحي في المنزل إذا تم تطعيمهم مرتين.

وتجاوزت الإصابات في العالم 246 ملايين حالة وأكثر من 5 ملايين و200 آلاف حالة منذ انتشار الجائحة.