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بعد غلقها للشارع.. الجيزة: رفع ١١ ألف طن مخلفات بشارع الثلاثيني الجديد

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بعد غلقها للشارع.. الجيزة: رفع ١١ ألف طن مخلفات بشارع الثلاثيني الجديد بعد غلقها للشارع.. الجيزة: رفع ١١ ألف طن مخلفات بشارع الثلاثيني الجديد

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قامت محافظة الجيزة برفع ١١ الف طن من المخلفات المتراكمة بالشارع في المنطقة الواقعة بين سور المقاييس والمعايرة وسور الكهرباء وذلك من خلال حملات تم تنفيذها من خلال الهيئة العامة للنظافة وحي الطالبية .

ومن جانبه أكد اللواء احمد راشد محافظ الجيزة أن الأعمال تأتى ضمن سلسلة الحملات التي يتم تنفيذها لرفع المخلفات والتراكمات المتواجدة على مدار سنوات وفى إطار الاهتمام البالغ برفع مستوي النظافة وإزالة أي شكل من أشكال المخلفات لإضفاء المظهر الحضاري على الطرق والمحاور .

واضاف المحافظ أن المنطقة التي تم رفع المخلفات منها عانت من تراكم الرتش والمخلفات بها الامر الذي تسبب في إعاقة حركة المارة والسيارات بالشارع .

لافتا انه تم توجيه حى الطالبية وهيئة النظافة بالدفع بالمعدات وفرق النظافة وقد تم رفع كافه المخلفات وفتح الشارع أمام حركه المارة والسيارات لما له من أهمية مرورية حيث يؤدي إلى شوارع العروبه وترسا وعز الدين عمر .

ووجه المحافظ حى الطالبية بالمتابعة الدورية للمنطقة لضمان عدم تراكم المخلفات مجدداً ورفع كفاءة النظافة للمنطقة دورياً .

المصرى اليوم

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