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إنتقاما منها لرفض خطبته.. تغريم محاسب 30 ألف جنيه سب زميلته علي فيسبوك

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إنتقاما منها لرفض خطبته.. تغريم محاسب 30 ألف جنيه سب زميلته علي فيسبوك إنتقاما منها لرفض خطبته.. تغريم محاسب 30 ألف جنيه سب زميلته علي فيسبوك

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غرمت محكمة جنح الإقتصادية بالجيزة محاسب بإحدي شركات السياحة مبلغ 30 ألف جنيه لإتهامه بسب زميلته والتشهير بها من خلال حساب وهمي علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

كانت المجني عليها قد حررت بلاغاً ضد المتهم وقالت أنها فوجئت بحساب وهمي علي فيسبوك يحمل إسم فتاة مجهولة , وأنها بدأت تتلقي رسائل من هذا الحساب تضمنت عبارات سب وقذف وتشهير بها من خلال تهديدها بنشر صور خاصة لها علي صفحات مواقع التواصل بشكل يسئ إلي سمعتها ويضر بها.

وبتدقيق البحث تمكنت مباحث جرائم الإنترنت من الوصول إلي منشأ الحساب, وتبين أنه زميل المجني عليها بالعمل وأنه إرتكب جريمته بسبب رفضها له عندما تقدم لخطبتها, وقال في التحقيقات أنها شوهت سمعته داخل الشركة التي يعملان بها.

أحالته النيابة للمحكمة الإقتصادية بتهمتي السب والقذف وإساءة إستخدام الوسائل الإلكترونية.

المصرى اليوم

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