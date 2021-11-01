محافظ الشرقية يعلن انتهاء الموجة 18 بإزالة 1782 حالة تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

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أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الإنتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة ١٨ لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والتي أسفرت عن إزالة 1782 حالة تعدي على مساحة 163 ألف و930 متر مباني ،و818 فدان و7 قيراط و5 سهم بنطاق المحافظة، وذلك تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في إسترداد اراضي أملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات المخالفة.

أوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية قامت بتنفيذ إزالة 1461 حاله تعدي بالبناء المخالف بمساحة 163 ألف و930 متر مباني، و321 حالة تعدي بالبناء المخالف على الارض الزراعية بمساحة 818 فدان و7 قيراط بمراكز المحافظة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشار المحافظ إلى استمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبة الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.